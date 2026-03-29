«Барселона» готова запропонувати новий контракт бомбардиру – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Роберт Левандовскі прагне залишитися на «Камп Ноу»
Досвідченому нападнику доведеться піти на зміни фінансових умов

Іспанська «Барселона» вирішила пролонгувати договір із форвардом Робертом Левандовскі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sport.es.

«Блаугранас» підпишуть новий контракт із поляком, якщо той погодиться на зменшення зарплати. Оклад нападника знизиться фактично вдвічі. Угода буде розрахована рік.

Окрім того, роль Левандовскі в команді стане другорядною. Утім, ветеран готовий погодитися і на таку пропозицію «Барси». Форвард та його родина комфортно почуваються у Каталонії та не хочуть змінювати місце проживання.

У нинішньому сезоні Левандовскі зіграв 37 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 16 м'ячів. За голами польський бомбардир поступається Ламіну Ямалю (21 м'яч) і Рафіньї (19).

Форвард проводить четверту кампанію у складі «Барси». На цей момент він завоював із «блаугранас» два титули Ла Ліги, а також Кубок і три Суперкубки Іспанії.

Орієнтиром для Левандовскі залишається попередній сезон. Тоді він оформив 27 голів у чемпіонаті Іспанії та 42 – загалом. Усього в складі «Барселони» поляк забив 117 м'ячів (184 поєдинки).

Раніше ветеран виступав на батьківщині та в чемпіонаті Німеччини. З познанським «Лехом» він став чемпіоном Польщі, завоював Кубок і Суперкубок Польщі. Був найкращим бомбардиром Екстракляси в сезоні 2009/10.

Двічі став чемпіоном Німеччини з дортмундською «Боруссією» та ще вісім разів – із мюнхенською «Баварією». З обома колективами брав Кубок (чотири рази) і Суперкубок Німеччини (шість разів). У складі «ротен» тріумфував у Лізі чемпіонів, виграв Суперкубок УЄФА та переміг на Клубному чемпіонаті світу.

Сім разів став найкращим бомбардиром німецької Бундесліги та одного разу – Ла Ліги. Двічі виграв «Золотий бутс» і був визнаний найкращим футболістом світу в 2020 році, коли не вручали «Золотий м'яч».

До слова, нещодавно «Барселона» продала всю партію ретрофутболок легенди клубу. Комплект зразка сезону 2005/06 із прізвищем Роналдінью розмели за 24 години. Найімовірніше, каталонцям доведеться випустити додатковий тираж футболок.

Нагадаємо, екстренер «Барселони» Ернесто Вальверде визначився з майбутнім. Фахівець вирішив покинути «Атлетік» із Більбао після нинішнього сезону. Тренер працював із «левами» з літа 2022 року.

