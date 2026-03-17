Чи повернеться Мессі в «Барселону»? Відповідь президента клубу Лапорти

glavcom.ua
Лапорта: Ліонель завжди буде пов'язаний із «Барселоною»

Президент «Барселони» Жоан Лапорта після свого переобрання відповів на питання про можливе повернення аргентинського нападника Ліонеля Мессі до клубу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TV3

«Ліонель завжди буде пов'язаний із «Барселоною». У тому вигляді, як він сам захоче. Наші двері для нього відчинені, якщо він вирішить і надалі допомагати зміцнювати та примножувати велич нашої команди», – заявив Лапорта.

38-річний нападник «Інтер Майамі» Ліонель Мессі виступав за «Барселону» до 2021 року.

Нагадаємо, Жоан Лапорта був обраний президентом іспанської «Барселони» на новий термін.

Багаторічний очільник каталонців обійшов єдиного конкурента – Віктора Фонта. Лапорта набрав 68,18 % голосів членів клубу. Натомість інший кандидат трохи не дотягнув до третини голосів (29,78 %).

Явка виборців склала понад 42 %. Загалом у виборах взяли участь 48480 членів клубу. Тепер Лапорта керуватиме «Барсою» ще щонайменше п'ять років – до 2031-го.

Старий новий президент подякував членам клубу, які взяли участь в голосуванні. Для функціонера вибори стали «святом демократії та громадянського духу». Він також висловив вдячність керівникам і пересічним працівникам за організацію виборів.

«Це переконливий результат, і він надає нам величезну силу. Він робить нас непереможними. Ніхто нас не зупинить. Попереду на нас чекають захопливі роки. Вони стануть найкращими в нашому житті», – пообіцяв Лапорта.

