«Барселона» визначилася з майбутнім Фліка на посаді тренера

Керівництво лідера Ла Ліги задоволене співпрацею з німцем

Іспанська «Барселона» погодила продовження контракту з керманичем команди Гансом-Дітером Фліком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sport.es.

Менеджмент «блаугранас» збирається укласти з фахівцем договір до літа 2028 року. Перемовини між сторонами тривали багато місяців. Головною умовою для продовження контракту було переобрання Жоана Лапорти на посаду президента «Барси».

Оголошення про новий договір із Фліком зроблять незабаром. Сам німецький тренер також визначився з подальшими планами. Після відпрацювання нового контракту він налаштований покинути «Барселону» після сезону 2027/28.

Флік очолив іспанський гранд влітку 2024 року. Під його керівництвом «Барса» виграла титул Ла Ліги, Кубок і два Суперкубки Іспанії. Раніше фахівець працював на батьківщині (збірна Німеччини, «Баварія», «Гоффенгайм»).

Напередодні Лапорта впевнено переміг на виборах президента іспанської «Барселони». Функціонер набрав 68,18 % голосів членів клубу. Тепер старий новий президент керуватиме «Барсою» ще щонайменше п'ять років.

Нагадаємо, нападник «Барселони» Ламін Ямаль побив черговий рекорд іспанської Ла Ліги. Він став найрезультативнішим футболістом у віці 19 років в історії чемпіонату за сезон. На цей момент до свого активу вінгер записав 14 голів.