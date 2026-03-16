Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Барселона» визначилася з майбутнім Фліка на посаді тренера

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Гансі Флік продовжить роботу на «Камп Ноу»
фото: Reuters

Керівництво лідера Ла Ліги задоволене співпрацею з німцем

Іспанська «Барселона» погодила продовження контракту з керманичем команди Гансом-Дітером Фліком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sport.es.

Менеджмент «блаугранас» збирається укласти з фахівцем договір до літа 2028 року. Перемовини між сторонами тривали багато місяців. Головною умовою для продовження контракту було переобрання Жоана Лапорти на посаду президента «Барси».

Оголошення про новий договір із Фліком зроблять незабаром. Сам німецький тренер також визначився з подальшими планами. Після відпрацювання нового контракту він налаштований покинути «Барселону» після сезону 2027/28.

Флік очолив іспанський гранд влітку 2024 року. Під його керівництвом «Барса» виграла титул Ла Ліги, Кубок і два Суперкубки Іспанії. Раніше фахівець працював на батьківщині (збірна Німеччини, «Баварія», «Гоффенгайм»).

Напередодні Лапорта впевнено переміг на виборах президента іспанської «Барселони». Функціонер набрав 68,18 % голосів членів клубу. Тепер старий новий президент керуватиме «Барсою» ще щонайменше п'ять років.

Нагадаємо, нападник «Барселони» Ламін Ямаль побив черговий рекорд іспанської Ла Ліги. Він став найрезультативнішим футболістом у віці 19 років в історії чемпіонату за сезон. На цей момент до свого активу вінгер записав 14 голів.

Теги: ФК Барселона Ганс-Дітер Флік НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

«Реал» марить провідним футболістом «Баварії» – ЗМІ
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua