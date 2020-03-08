«Барселона» очолила турнірну таблицю завдяки сумнівному пенальті



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Після програшу в Класіко «Барселону» потягнули судді

В іспанії - черговий скандал. У суботу, 7 березня, у матчі 27 туру Ла Ліги «Барселона» приймала на своєму полі «Реал Сосьєдад».

Долю гри вирішив один гол, який було забито з пенальті. Це зробив на 81-й хвилині Ліонель Мессі.

Арбітр матчу Хуан Мартінес Мунуера призначив пенальті після використання VAR за гру рукою захисника басків Робена Ле Нормана.

Барселона - Реал Сосьєдад - огляд матчу Автор: Wrestling Reality

Однак перед тим, як м'яч потрапив в руку гравцеві «Сосьєдаду», в момент подачі каталонців в штрафну басків у чилійського хавбека «Барселони» Артуро Відаля був офсайд, який не було зафіксовано. Це чітко видно на повторах.

Два суперечливі епізоди - скріншоти

Результативна помилка принесла «Барселоні» й дозволила каталонцям знову випередити «Реал» у турнірній таблиці. 58 проти 56 очок, у мадридців гра у запасі, але виїзд до Севільї на гру з «Бетісом» легким не назвеш.