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    «Барселона» очолила турнірну таблицю завдяки сумнівному пенальті

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    Суддя побачив одне та не побачив друге - «Барселона» очолила турнірну таблицю завдяки сумнівному пенальті
    Суддя побачив одне та не побачив друге
    FC Barcelona

    Після програшу в Класіко «Барселону» потягнули судді

    В іспанії - черговий скандал. У суботу, 7 березня, у матчі 27 туру Ла Ліги «Барселона» приймала на своєму полі «Реал Сосьєдад».

    Хто керує «Барселоною»: В клубі скандал після фіаско у Мадриді

    Долю гри вирішив один гол, який було забито з пенальті. Це зробив на 81-й хвилині Ліонель Мессі.

    Арбітр матчу Хуан Мартінес Мунуера призначив пенальті після використання VAR за гру рукою захисника басків Робена Ле Нормана.

    Барселона - Реал Сосьєдад - огляд матчу
    Автор: Wrestling Reality

    Однак перед тим, як м'яч потрапив в руку гравцеві «Сосьєдаду», в момент подачі каталонців в штрафну басків у чилійського хавбека «Барселони» Артуро Відаля був офсайд, який не було зафіксовано. Це чітко видно на повторах.

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    Два суперечливі епізоди - скріншоти

    Результативна помилка принесла «Барселоні» й дозволила каталонцям знову випередити «Реал» у турнірній таблиці. 58 проти 56 очок, у мадридців гра у запасі, але виїзд до Севільї на гру з «Бетісом» легким не назвеш.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Іспанія Ліонель Мессі ФК Барселона
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