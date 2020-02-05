Мессі висловив своє «фе» - у «Барселоні» гучний скандал



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Мессі публічно засудив керівництво Барселони Leo Messi via Instagram

Головна зірка «Барселони» бунтує

Зміна тренера у розпал сезону та ще тоді, коли команда йшла на першому місці в Чемпіонаті, звісно, не могла пройти без проблем.

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І якщо за грою на полі «Барса» стала кращою, то атмосфера всередині колективу залишає бажати кращого. Конфлікти - то звичайна практика у спортивних колективах - вони є завжди і це не є проблемою. Проблеми починаються, коли конфлікт виносять у публічну площину. А коли це робить головна зірка клубу - Ліонель Мессі - це вже дуже серйозно.

Іскрою, яка спричинила вибух, стало інтерв’ю каталонському виданню Sport спортивного директора «Барселони« Еріка Абідаля. В ньому француз розпоів, чому клуб звільнив тренера Ернесто Вальверде, а також визнав, что причиною відставки стала неяскрава гра команди. Так, у матчі проти Реалу Барселоні вдалося відстояти нічию 0:0, але команда грала дуже блідо та була в тіні мадридців на власному стадіоні «Камп Ноу».

Матеріал вийшов під заголовком «Після Класико ми почали готувати відставку Вальверде» та підзаголовком «Спортивний директор пояснив, що багато футболістів не були задоволені або працювали не так багато».

Ці строки розлютили Лео Мессі, який не став стримуватись та розкритикував керівництво свого клубу через соцмережі. Аргентинець в інстаграмі вивісив скріншот статті у себе в сторіс інстаграма та додав свій коментар до нього:

«Якщо чесно, не люблю робити подібні речі, але мені здається, що всі повинні нести відповідальність за власні вчинки та рішення. Футболісти знають, що відбувається на полі, але також першими визнають, де саме чинять неправильно. Ті, хто відповідає за спортивну частину, повинні взяти на себе відповідальність і прийняти потрібні рішення. Зрештою, коли мова йде про гравців, потрібно називати імена. Адже якщо це не так, то подібні вчинки ображають всіх і розносять брехню».

View this post on Instagram A post shared by @euro_scope on Feb 4, 2020 at 1:26pm PST

Слова зірки мали ефект бомби та стали головною темою спортивних ЗМІ. Керівництво клубу вже анонсувало зустріч з Мессі та Абідалем, але, схоже, проблем клубу це не вирішить.

Нині «Барселона» на 3 очки відстає від «Реалу», новий тренер команди Кіке Сетьєн опинився у складній ситуації через травми основних гравців, тому скандал точно не додасть йому впевненості.

Варто розуміті, що це не просто допис у соцмережах. У Мессі великий штат піарників та агентів - він звик диктувати свою волю клубу й хоче, щоб все було так, як бажає він. Нині ж ситуація інша - Лел старіє, а клуб не бажає залажати від примх одного, хоч і геніального гравця.

Джерело: Главком СПОРТ