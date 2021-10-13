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    «Барселона» повісила цінник на молодого вундеркінда в €1 млрд

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    Педрі стане найдорожчим футболістом світу - «Барселона» повісила цінник на молодого вундеркінда в €1 млрд
    Педрі стане найдорожчим футболістом світу
    Фото з відкритих джерел

    Педрі продовжить контракт з каталонським клубом до 2026 року

    Юний півзахисник «Барселони» Педрі досяг домовленості з каталонським клубом угоди про продовження контракту. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо на своїй сторінці в «Твіттері».

    За інформацією джерела, нова угода 18-річного футболіста з каталонським клубом буде розрахована до червня 2026 року. Сума відступних за гравця за новим контрактом складе €1 млрд. Сторони погодили всі деталі, офіційно про укладення нової угоди буде оголошено найближчим часом.

    Педрі провів 73 зустрічі в сезоні-2020/2021 за «Барселону», дорослу та олімпійську збірні Іспанії. Він став лідером сезону за цим показником, випередивши півзахисника збірної Португалії та «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша, на рахунку якого 72 матчі. Педрі, який виступає за каталонську «Барселону», став найкращим молодим гравцем Євро-2020 за версією УЄФА.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    «Барселона» повісила цінник на молодого вундеркінда в €1 млрд