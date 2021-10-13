Роналду оновив світовий рекорд за кількістю хет-триків за збірну

Нападник збірної Португалії вдесяте в кар’єрі забив не менше трьох м’ячів за матч

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду оформив хет-трик у матчі 8-го туру кваліфікації чемпіонату світу-2022 з Люксембургом і встановив новий рекорд. Як повідомляє Bleacher Report, три м’ячі в одній зустрічі за національну команду він забив вдесяте в кар’єрі. Попередній рекорд також належав Кріштіану. Він його встановив у 2019 році.

«Ще одна перемога, ще один крок до нашої мети, ще один історичний вечір! Все стає простіше, коли ми граємо вдома і перед публікою, яка підтримує нас з першої до останньої хвилини. Я обіцяв, що завжди буду намагатися перемагати! Це закладено в моїй ДНК і в нашій ДНК. Ми ніколи не буваємо задоволені, ніколи не опускаємо руки і завжди будемо боротися за те, чого можемо досягти! Вперед, Португалія!» – написав Роналду в соцмережах.

Збірна Португалії розгромила Люксембург з рахунком 5:0.

Усі результати матчів 12 жовтня у відборі до чемпіонату світу з футболу.