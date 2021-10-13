Львівські вболівальники гарно заспівали пісню «Путін – х..о!" на матчі Україна – Боснія і Герцеговина

Фанати на «Арені Львів» завжди палко підтримують національну команду

Збірна України зіграла внічию в матчі кваліфікації чемпіонату світу з Боснією і Герцеговиною (1:1). На початку зустрічі Вболівальники національної команди традиційно заспівали пісню «Путін – х..ло!», з якою ознайомили світ харківські фанати після анексії Криму та збройного нападу Росії на Україну навесні 2014 року.

Зазначимо, що в Росії матч Україна – Боснія і Герцеговина транслював канал «Матч ТВ», тож там футбольні фанати мали змогу підспівувати українським уболівальникам.

Початок гри був за українською збірною. І під скандування фанатів наша команда створила два моменти для взяття воріт і відкрила рахунок у матчі. Відзначився Ярмоленко, який увійшов до топ-100 найкращих бомбардирів національних збірних.

Збірна України зберігає шанси на вихід з відбірної групи з другого місця, яке дозволить поборотися за путівку на чемпіонат світу на другому етапі.