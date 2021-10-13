Зміни до правил футболу протестують до чемпіонату світу 2022 року
Положення «поза грою» планують визначати автоматично
Колишній наставник лондонського «Арсеналу» Арсен Венгер повідомив про впровадження технології автоматичного визначення офсайду вже до найближчого великого турніру – чемпіонату світу 2022 року.
«Ми повинні продовжувати прогресувати в швидкості прийняття рішень, особливо в тому, що стосується правил офсайду. У 2022 році на чемпіонаті світу ми зможемо приймати дуже швидкі рішення з цього питання. Це буде менше зупиняти гру – а це якраз те, в чому можна звинуватити VAR.
З великою часткою ймовірності визначення офсайду буде автоматизовано на чемпіонаті світу 2022 року. Я зобов'язаний зберігати деталі цієї інформації в секреті, але це буде наступним великим досягненням у суддівстві», – наводить слова Венгера Goal.
Чемпіонат світу в Катарі пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.
Збірна України має шанс туди потрапити, якщо 16 листопада візьме гору над Боснією і Герцеговиною.
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