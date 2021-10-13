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    Зміни до правил футболу протестують до чемпіонату світу 2022 року

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    Арсен Венгер готує сюрприз учасникам чемпіонату світу - Зміни до правил футболу протестують до чемпіонату світу 2022 року
    Арсен Венгер готує сюрприз учасникам чемпіонату світу
    Фото з відкритих джерел

    Положення «поза грою» планують визначати автоматично

    Колишній наставник лондонського «Арсеналу» Арсен Венгер повідомив про впровадження технології автоматичного визначення офсайду вже до найближчого великого турніру – чемпіонату світу 2022 року.

    «Ми повинні продовжувати прогресувати в швидкості прийняття рішень, особливо в тому, що стосується правил офсайду. У 2022 році на чемпіонаті світу ми зможемо приймати дуже швидкі рішення з цього питання. Це буде менше зупиняти гру – а це якраз те, в чому можна звинуватити VAR.

    З великою часткою ймовірності визначення офсайду буде автоматизовано на чемпіонаті світу 2022 року. Я зобов'язаний зберігати деталі цієї інформації в секреті, але це буде наступним великим досягненням у суддівстві», – наводить слова Венгера Goal.

    Чемпіонат світу в Катарі пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

    Збірна України має шанс туди потрапити, якщо 16 листопада візьме гору над Боснією і Герцеговиною.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Зміни до правил футболу протестують до чемпіонату світу 2022 року