Ярмоленко увійшов до числа найкращих бомбардирів збірних

Нападник національної команди довів гольовий доробок до 44-х м’ячів

Андрій Ярмоленко відзначився в п’ятому матчі поспіль за національну команду. На «Арені Львів» збірна України приймала Боснію і Герцеговину, і нападник відкрив рахунок у матчі (1:1). Цей гол став 44-м для Андрія у складі першої команди. Серед українців більше за Ярмоленка забив тільки Андрій Шевченко – 48 голів.

Забитий Ярмоленком м’яч дозволив йому увійти в топ-100 найкращих бомбардирів збірних в історії. Він розташовується на 99-му місці в цьому списку.

Лідером групи D залишається збірна Франції, яка набрала 12 очок у шести матчах. Друге місце утримує Україна – 9 очок за підсумками семи матчів. На відстані одного очка від української команди розташовується Фінляндія, яка зіграла на матч менше. Боснія і Герцеговина має 7 очок, однак також провела шість ігор.

Заключні матчі групового етапу відбору до чемпіонату світу відбудуться 13 і 16 листопада.

Усі результати матчів 12 жовтня у відборі до чемпіонату світу з футболу.