  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Ярмоленко увійшов до числа найкращих бомбардирів збірних

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Андрій Ярмоленко має всі шанси стати найкращим бомбардиром в історії збірної України - Ярмоленко увійшов до числа найкращих бомбардирів збірних
    Андрій Ярмоленко має всі шанси стати найкращим бомбардиром в історії збірної України
    Фото з відкритих джерел

    Нападник національної команди довів гольовий доробок до 44-х м’ячів

    Андрій Ярмоленко відзначився в п’ятому матчі поспіль за національну команду. На «Арені Львів» збірна України приймала Боснію і Герцеговину, і нападник відкрив рахунок у матчі (1:1). Цей гол став 44-м для Андрія у складі першої команди. Серед українців більше за Ярмоленка забив тільки Андрій Шевченко – 48 голів.

    Забитий Ярмоленком м’яч дозволив йому увійти в топ-100 найкращих бомбардирів збірних в історії. Він розташовується на 99-му місці в цьому списку.

    Лідером групи D залишається збірна Франції, яка набрала 12 очок у шести матчах. Друге місце утримує Україна – 9 очок за підсумками семи матчів. На відстані одного очка від української команди розташовується Фінляндія, яка зіграла на матч менше. Боснія і Герцеговина має 7 очок, однак також провела шість ігор.

    Заключні матчі групового етапу відбору до чемпіонату світу відбудуться 13 і 16 листопада.

    Усі результати матчів 12 жовтня у відборі до чемпіонату світу з футболу.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ярмоленко увійшов до числа найкращих бомбардирів збірних