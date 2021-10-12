18-річний півзахисник «Баварії» переписав історію збірної Німеччини (відео)

У такому юному віці гравці не забивали за національну команду понад 100 років

Півзахисник збірної Німеччини Джамал Мусіала допоміг національній команді першою кваліфікуватися до фінальної частини чемпіонату світу. Його гол довершив розгром Північної Македонії – 4:0.

18-річний футболіст «Баварії» вийшов на заміну на 74-ій хвилині й менш ніж через десять хвилин забив м’яч. За інформацією OptaFranz, Джамал – наймолодший футболіст, який забивав перший гол за дорослу збірну Німеччини, за понад сто років. У день гри йому було 18 років 227 днів. Молодшим був лише Маріус Гіллер, що 1910 року забив дебютний гол у матчі проти Швейцарії у віці 17 років 241 день.

Мусіала на юнацькому рівні почергово виступав за збірні Англії та Німеччини.

Всі результати матчів відбору до чемпіонату світу з футболу