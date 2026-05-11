Левандовскі готовий піти з «Барселони» і виступати у менш престижному чемпіонаті

Контракт польського бомбардира з каталонцями закінчується у червні 2026 року

Польський нападник «Барселони» Роберт Левандовскі повідомив, що покине каталонську команду після завершення сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Sport.es.

Що відомо про плани Левандовскі

У матчі 35-го туру чемпіонату Іспанії «Барселона» обіграла мадридський «Реал» (2:0) та достроково завоювала чемпіонський титул. Після завершення матчу нападник каталонців Роберт Левандовскі розповів журналістам про планами на продовження своєї кар'єри.

Угода 37-річного футболіста з «Барселоною» розрахована до кінця червня 2026 року, а після цього Левандовскі стане вільним агентом. За словами футболіста, він розглядає різні варіанти продовження своєї кар'єри, зокрема й перехід до ліги, яка є нижчою за статусом ніж чемпіонат Іспанії.

Що потрібно знати про Роберта Левандовскі

Для Левандовскі перемога в Ла Лізі сезону 2025/26 стала 14-ю в його професійній кар'єрі у національних чемпіонатах. 37-річний нападник вигравав чемпіонати в складі усіх команд, у яких грав. В активі Левандовскі 10 перемог в чемпіонатах Німеччини з «Боруссією» Дортмунд та «Баварією», три чемпіонства Іспанії з «Барселоною» та перемога в чемпіонаті Польщі з «Лехом».

Загалом в активі Левандовскі 33 трофеї на командному рівні. Окрім цього польський нападник 20 разів ставав найкращим бомбардиром сезону в турнірах, в яких брав участь, зокрема й на національному рівні. Так, Левандовскі забив 16 голів у кваліфікації до Чемпіонату світу 2018 та 13 голів відбору на Євро-2016.

Нагадаємо, що колишній нападник збірної Англії Пітер Крауч запропонував англійському «Ліверпулю» підписати форварда Роберта Левандовскі.

Ексзірка «червоних» просуває трансфер на фоні проблем мерсисайдців у лінії атаки. Зокрема, Ісак пропустив левову частку сезону через травму, а Екітіке нещодавно вибув на тривалий термін. Натомість Салах влітку покине «Енфілд».

«Це було би хороше придбання для «Ліверпуля». Він гравець світового класу. Так, він немолодий, але він досі здатен показувати результати», – оцінив Левандовскі Крауч.