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    Баскетболіст «Дніпра» пригрозив бойкотувати відбір на Олімпіаду

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    Станіслав Тимофеєнко - Баскетболіст «Дніпра» пригрозив бойкотувати відбір на Олімпіаду
    Станіслав Тимофеєнко
    ФІБА

    Станіслав Тимофеєнко виступає за збірну України з баскетболу 3х3

    Лідер баскетбольного «Дніпра» та гравець національної збірної України з баскетболу 3х3 Станіслав Тимофеєнко пригрозив бойкотувати кваліфікаційний турнір Олімпіади-2020 з баскетболу 3х3.

    Про це гравець написав на сторінці в мережі Фейсбук.

    «За сприятливого перебігу обставин збірна має можливість потрапити на кваліфікаційний турнір, але наша баскетбольна федерація робить все для того, аби одні з найкращих гравців відмовилися від участі в кваліфікації. Якщо комусь цікаво та не боїться ФБУ, готовий дати інтерв’ю та розповісти всю правду про обман з боку ФБУ», - написав Тимофеєнко.

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    Станіслав Тимофеєнко виступає за національну збірну України з баскетболу 3х3 разом з партнерами по «Дніпру» Олександром Сизовим та Максимом Закурдаєвим.

    Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 не пробилася за рейтингом в кваліфікаційний турнір Олімпіади-2020. Натомість вона перебуває в листі очікування та зможе зіграти в додатковому кваліфікаційному турнірі за сприятливого перебігу обставин.

    Баскетбол 3х3 вперше буде представлено в змагальній програмі Олімпіади в Токіо 2020 року.

    Нагадаємо, напередодні ФБУ відхилила апеляцію «Дніпра» на штраф та дискваліфікацію президента Валерія Кондратьєва за погрози на адресу арбітра матчу Суперліги.

    баскетбол БК Дніпро Федерація баскетболу України
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