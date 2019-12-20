Баскетболіст «Дніпра» пригрозив бойкотувати відбір на Олімпіаду



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Станіслав Тимофеєнко ФІБА

Станіслав Тимофеєнко виступає за збірну України з баскетболу 3х3

Лідер баскетбольного «Дніпра» та гравець національної збірної України з баскетболу 3х3 Станіслав Тимофеєнко пригрозив бойкотувати кваліфікаційний турнір Олімпіади-2020 з баскетболу 3х3.

Про це гравець написав на сторінці в мережі Фейсбук.

«За сприятливого перебігу обставин збірна має можливість потрапити на кваліфікаційний турнір, але наша баскетбольна федерація робить все для того, аби одні з найкращих гравців відмовилися від участі в кваліфікації. Якщо комусь цікаво та не боїться ФБУ, готовий дати інтерв’ю та розповісти всю правду про обман з боку ФБУ», - написав Тимофеєнко.

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Станіслав Тимофеєнко виступає за національну збірну України з баскетболу 3х3 разом з партнерами по «Дніпру» Олександром Сизовим та Максимом Закурдаєвим.

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 не пробилася за рейтингом в кваліфікаційний турнір Олімпіади-2020. Натомість вона перебуває в листі очікування та зможе зіграти в додатковому кваліфікаційному турнірі за сприятливого перебігу обставин.

Баскетбол 3х3 вперше буде представлено в змагальній програмі Олімпіади в Токіо 2020 року.

Нагадаємо, напередодні ФБУ відхилила апеляцію «Дніпра» на штраф та дискваліфікацію президента Валерія Кондратьєва за погрози на адресу арбітра матчу Суперліги.