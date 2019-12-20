ВАДА назвала лідерів за використанням допінгу 2017 року



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Допінг став надзвичайно важливою проблемою в спорті Фейсбук

Спортсменів лише чотирьох країн частіше впіймали на допінзі, ніж росіян

Всесвітнє антидопінгове агентство оприлюднило статистику викриття вживання допінгу в спорті за 2017 рік.

Росія у ньому посіла п’яту сходинку. Тоді було викрито 82 російських атлетів.

Більше антидопінгові правила 2017 року порушували спортсмени Італії (171), Франції (128), США (103) та Бразилії (84).

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Нагадаємо, що до того Росію вже карали відстороненням від участі в Олімпійських іграх та великих міжнародних змаганнях за державну систему масового використання допінгу.

Пізніше виявилося, що росіяни навіть після покарання продовжили порушувати антидопінгові правила та фальшували результати тестів у московській лабораторії.

На початку грудня поточного року МОК за рекомендацією ВАДА застосував до російського спорту нові санкції – відсторонення від участі в великих міжнародних змаганнях на чотири роки.