ВАДА назвала лідерів за використанням допінгу 2017 року
Спортсменів лише чотирьох країн частіше впіймали на допінзі, ніж росіян
Всесвітнє антидопінгове агентство оприлюднило статистику викриття вживання допінгу в спорті за 2017 рік.
Росія у ньому посіла п’яту сходинку. Тоді було викрито 82 російських атлетів.
Більше антидопінгові правила 2017 року порушували спортсмени Італії (171), Франції (128), США (103) та Бразилії (84).
Нагадаємо, що до того Росію вже карали відстороненням від участі в Олімпійських іграх та великих міжнародних змаганнях за державну систему масового використання допінгу.
Пізніше виявилося, що росіяни навіть після покарання продовжили порушувати антидопінгові правила та фальшували результати тестів у московській лабораторії.
На початку грудня поточного року МОК за рекомендацією ВАДА застосував до російського спорту нові санкції – відсторонення від участі в великих міжнародних змаганнях на чотири роки.