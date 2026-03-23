Головна Світ Політика
search button user button menu button

Управління з боротьби з наркотиками США назвало президента Колумбії «пріоритетною ціллю»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Управління з боротьби з наркотиками США назвало президента Колумбії «пріоритетною ціллю»
Густаво Петро заперечував будь-які зв’язки з наркоторговцями
фото: AP

Позначку «пріоритетна ціль» отримують люди, яких підозрюють у значному впливі на торгівлю наркотиками

Президент Колумбії Густаво Петро був визначений Управлінням з боротьби з наркотиками США (DEA) як «пріоритетна ціль» на тлі розслідувань його можливих зв’язків із наркоторговцями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

За даними джерел, федеральні прокурори в Нью-Йорку перевіряють інформацію про його ймовірні контакти з представниками наркокартелів, зокрема мексиканського картелю Сіналоа.

Згідно з документами, з якими ознайомилось видання, Петро фігурує у низці розслідувань із 2022 року, багато з яких базуються на свідченнях конфіденційних інформаторів. Серед версій – можливе використання його політики «повного миру» в інтересах наркоторговців, а також звинувачення у фінансуванні виборчої кампанії коштами картелів.

Також розслідуються можливі схеми контрабанди кокаїну та фентанілу через колумбійські порти за участі представників правоохоронних органів.

Журналісти зазначають, що статус «пріоритетної цілі» присвоюється особам, які, як вважає Управлінням з боротьби з наркотиками США, мають значний вплив на наркоторгівлю.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву, пригрозивши військовими ударами по будь-якій країні, яка, за словами Білого дому, постачає незаконні наркотики до Сполучених Штатів.

До слова, Куба заявила про готовність до можливого військового протистояння зі США на тлі загострення риторики Вашингтона та нафтової блокади.

Читайте також:

Теги: США наркотики Колумбія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Ізраїль оголосив про масштабні удари по інфраструктурі Тегерана
Ізраїль оголосив про масштабні удари по інфраструктурі Тегерана
Управління з боротьби з наркотиками США назвало президента Колумбії «пріоритетною ціллю»
Управління з боротьби з наркотиками США назвало президента Колумбії «пріоритетною ціллю»
Росіяни попросили США відновити видачу віз на території РФ
Росіяни попросили США відновити видачу віз на території РФ
Допомога Україні розколола ЄС: глава Європарламенту зробила заяву
Допомога Україні розколола ЄС: глава Європарламенту зробила заяву
Рада Безпеки ООН збереться на запит Києва через ракетний терор України
Рада Безпеки ООН збереться на запит Києва через ракетний терор України
Британія оцінила загрозу ударів Ірану по країнах Європи
Британія оцінила загрозу ударів Ірану по країнах Європи

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua