Управління з боротьби з наркотиками США назвало президента Колумбії «пріоритетною ціллю»

Позначку «пріоритетна ціль» отримують люди, яких підозрюють у значному впливі на торгівлю наркотиками

Президент Колумбії Густаво Петро був визначений Управлінням з боротьби з наркотиками США (DEA) як «пріоритетна ціль» на тлі розслідувань його можливих зв’язків із наркоторговцями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

За даними джерел, федеральні прокурори в Нью-Йорку перевіряють інформацію про його ймовірні контакти з представниками наркокартелів, зокрема мексиканського картелю Сіналоа.

Згідно з документами, з якими ознайомилось видання, Петро фігурує у низці розслідувань із 2022 року, багато з яких базуються на свідченнях конфіденційних інформаторів. Серед версій – можливе використання його політики «повного миру» в інтересах наркоторговців, а також звинувачення у фінансуванні виборчої кампанії коштами картелів.

Також розслідуються можливі схеми контрабанди кокаїну та фентанілу через колумбійські порти за участі представників правоохоронних органів.

Журналісти зазначають, що статус «пріоритетної цілі» присвоюється особам, які, як вважає Управлінням з боротьби з наркотиками США, мають значний вплив на наркоторгівлю.

