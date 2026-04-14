Визначилося місце проведення Фіналу чотирьох жіночої баскетбольної Вищої ліги

Матчі Фіналу чотирьох пройдуть 24-25 квітня 2026 року в столичному «Авангарді»

Чинним чемпіоном жіночої Вищої ліги є клуб з Рівного

Фінал чотирьох жіночої баскетбольної Вищої ліги пройде у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Матчі пройдуть 24-25 квітня 2026 року в столичному «Авангарді».

У Фіналі чотирьох жіночої Вищої ліги зіграють БК Рівне-ОШВСМ-ОСДЮСШОР, Франківськ-КНУВС, столична Мобі-СДЮШОР та запорізька Козачка-КПУ-ОДЮСШ.

Переможець регулярного чемпіонату БК Рівне-ОШВСМ-ОСДЮСШОР в півфінальному матчі зіграє з четвертою командою за підсумком регулярки Козачкою-КПУ-ОДЮСШ.

Іншу півфінальну пару складуть Франківськ-КНУВС та Мобі-СДЮШОР.

Чинним чемпіоном жіночої Вищої ліги є Рівне-ОСДЮСШОР, який у вирішальному матчі Фіналу шести минулого сезону обіграв Франківськ-КНУВС 64:58.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Пішла з життя легендарна українська легкоатлетка
«Мілан» визначився з цінником на головну зірку команди – ЗМІ
Ломаченко в рясі допомагав священнику Московської церкви проводити Великодню службу
«Ліверпуль» – ПСЖ. Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Чепурний став переможцем загального заліку Кубка світу в опорному стрибку
Визначилося місце проведення Фіналу чотирьох жіночої баскетбольної Вищої ліги

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

