Правоохоронці ліквідували мережу магазинів U420 у Львові – Садовий

Національна поліція проводила обшуки в мережі магазинів U420

У вівторок, 14 квітня, поліцейські ліквідували мережу магазинів U420 у Львові. Вона налічувала 12 магазинів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

«Сьогодні правоохоронці ліквідували мережу наркомагазинів у Львові. За інформацією поліції, вона налічувала 12 магазинів. Дякуємо правоохоронним органам за роботу. Дякую всім небайдужим, журналістам, громадським організаціям, ветеранам, депутатам – усім, хто тримав руку на пульсі та не мовчав», – наголосив Садовий.

Нагадаємо, Національна поліція проводила обшуки в мережі магазинів U420. Заходи проводилися за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Слідчі дії здійснювалися в межах низки кримінальних проваджень, відкритих за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч.ч. 2, 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 209 КК України. Йдеться про участь у злочинній організації, незаконний обіг наркотиків та відмивання грошей.

До слова, перші фізичні магазини мережі у Києві зʼявилися весною 2025 року. Нині вона розрослася до трьох десятків закладів в столиці і до відкриття в інших великих містах.

Раніше журналісти BihusInfo оприлюднили сюжет про мережу U420. Вони позиціюють себе сувенірними крамницями активно рекламуються у соцмережах і через блогерів. Розслідувачі зробили закупку «сувенірів» у трьох різних магазинах цієї мережі у Києві і віддали придбане на експертизу до двох лабораторій: приватної та державної – Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Результати лабораторного аналізу центру МВС виявили у складі «сувенірів», куплених у мережі U420, психотропну речовину, обіг якої заборонено – синтетичний канабіноїд, що класифікують як різновид «спайсу».