Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Правоохоронці ліквідували мережу магазинів U420 у Львові – Садовий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Правоохоронці ліквідували мережу магазинів U420 у Львові – Садовий
Мережа налічувала 12 магазинів
фото: скриншот з відео

Національна поліція проводила обшуки в мережі магазинів U420

У вівторок, 14 квітня, поліцейські ліквідували мережу магазинів U420 у Львові. Вона налічувала 12 магазинів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

«Сьогодні правоохоронці ліквідували мережу наркомагазинів у Львові. За інформацією поліції, вона налічувала 12 магазинів. Дякуємо правоохоронним органам за роботу. Дякую всім небайдужим, журналістам, громадським організаціям, ветеранам, депутатам – усім, хто тримав руку на пульсі та не мовчав», – наголосив Садовий.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Нагадаємо, Національна поліція проводила обшуки в мережі магазинів U420. Заходи проводилися за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Слідчі дії здійснювалися в межах низки кримінальних проваджень, відкритих за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч.ч. 2, 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 209 КК України. Йдеться про участь у злочинній організації, незаконний обіг наркотиків та відмивання грошей.

До слова, перші фізичні магазини мережі у Києві зʼявилися весною 2025 року. Нині вона розрослася до трьох десятків закладів в столиці і до відкриття в інших великих містах.

Раніше журналісти BihusInfo оприлюднили сюжет про мережу U420. Вони позиціюють себе сувенірними крамницями активно рекламуються у соцмережах і через блогерів. Розслідувачі зробили закупку «сувенірів» у трьох різних магазинах цієї мережі у Києві і віддали придбане на експертизу до двох лабораторій: приватної та державної – Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Результати лабораторного аналізу центру МВС виявили у складі «сувенірів», куплених у мережі U420, психотропну речовину, обіг якої заборонено – синтетичний канабіноїд, що класифікують як різновид «спайсу».

Теги: Андрій Садовий наркотики Львів Національна поліція України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua