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    Баскетбольний матч Україна – Туреччина став рекордним за останні роки

    Останній найбільш відвідуваний поєдинок збірної відбувся у серпні 2010-го року
    Матч кваліфікації чемпіонату світу серед чоловіків Україна –Туреччина зібрав у столичному Палаці спорту рекордну аудиторію за багато останніх років. Поєдинок відвідали 6 400 глядачів. Це найбільша відвідуваність домашнього матчу баскетбольної збірної України за період з Революції Гідності. До цього найбільше глядачів на поєдинку національної
    • Вчора, 22:07
    • Розсилка

    Останній найбільш відвідуваний поєдинок збірної відбувся у серпні 2010-го року

    Матч кваліфікації чемпіонату світу серед чоловіків Україна –Туреччина зібрав у столичному Палаці спорту рекордну аудиторію за багато останніх років. Поєдинок відвідали 6 400 глядачів.

    Це найбільша відвідуваність домашнього матчу баскетбольної збірної України за період з Революції Гідності. До цього найбільше глядачів на поєдинку національної команди було на грі кваліфікації ЄвроБаскета-2017 Україна – Словенія. У вересні 2016 року в київському Палаці спорту зібралося 6000 уболівальників.

    А в лютому 2016 року 4000 глядачів прийшли в столичний Палац спорту на поєдинок кваліфікації жіночого ЄвроБаскета-2017 Україна – Сербія. Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

    У дореволюційний період останній найбільш відвідуваний поєдинок збірної відбувся у серпні 2010-го року, коли в матчі відбору ЄвроБаскета-2011 зустрілися Україна й Велика Британія. Але 6 700 глядачів прийшли тоді в СК «Метеор» у Дніпрі.

    Туреччина Кубок світу Україна баскетбол
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