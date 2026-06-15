Іспанія втратила очки з Кабо-Верде на Чемпіонаті світу 2026

Африканська команда точно святкуватиме результат поєдинку першого туру світової першості

Збірна Іспанії неочікувано не змогла забити Кабо-Верде і з сухим рахунком 0:0 втратила очки у матчі першого туру Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Як повідомлялося в анонсі до матчу, у межах підготовки до Чемпіонату світу збірна Іспанії провела два спаринги. Команда Луїса де ла Фуенте зіграла внічию з Іраком (1:1) завдяки голу Торреса, а потім упевнено перемогла Перу (3:1). Тоді за іспанців відзначилися Оярсабаль і Педрі, а ще один м’яч став наслідком автоголу суперника.

Збірна Кабо-Верде також підійшла до турніру в хорошому настрої, здобувши дві великі перемоги. Спершу «Сині акули» сенсаційно розгромили Сербію (3:0) з голами Леніні, Лероя Дуарте та Беншимола, а потім із таким же рахунком переграли Бермуди. Цього разу забивали Віллі Семеду, да Кошта та Родрігес.

Хід матчу

Іспанці активно розпочали зустріч і вже на стартових хвилинах створили кілька перспективних підходів до воріт суперника. Найближчим до гола був Мікель Оярсабаль, однак захисник Кабо-Верде в останню мить виніс м'яч практично з лінії воріт. Гості відповідали жорсткою боротьбою, а на 16-й хвилині Сідні Лопес Кабрал отримав жовту картку.

Найбільше роботи у Возіньї було наприкінці першого тайму. На 39-й хвилині після скидки Марка Кукурельї Ферран Торрес ударом в один дотик влучив у поперечину. Першим на добиванні опинився Оярсабаль, але його удар головою під поперечину воротар Кабо-Верде зумів перевести на кутовий. Незадовго до перерви Возіння знову врятував свою команду, відбивши удар Торреса з кількох метрів. Ще один момент мав Емерік Ляпорт, який після подачі з кутового пробивав головою, проте голкіпер без проблем упорався з цією спробою.

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Після перерви сценарій гри не змінився. Іспанія продовжувала тиснути, але її атакам бракувало гостроти. На 56-й хвилині небезпечно головою пробивав Фабіан Руїс, однак Возіння знову зіграв надійно. У середині другого тайму де ла Фуенте спробував освіжити гру замінами, випустивши Ламіна Ямаля, Мікеля Меріно та Дані Ольмо.

Саме Меріно на 73-й хвилині отримав найкращий шанс другого тайму, проте його удар низом по центру воріт не став проблемою для воротаря. Згодом свої можливості втратили Кукурелья та Оярсабаль, чий удар зльоту заблокували захисники.

Попри майже повну відсутність моментів біля воріт Іспанії, Кабо-Верде мало шанс вирвати сенсаційну перемогу вже у компенсований час. Після подачі з кутового Діні Боржес головою пробив під поперечину, але Унаї Сімон здійснив ефектний сейв і врятував свою команду від поразки. Це був фактично перший удар представників Кабо-Верде у площину воріт за весь матч.

У підсумку головним героєм зустрічі став Возіння, який здійснив низку ключових сейвів після ударів Торреса, Оярсабаля, Ляпорта, Руїса, Меріно та Кукурельї. Іспанія так і не змогла знайти шлях до воріт суперника, тоді як Кабо-Верде здобуло історичне очко завдяки бездоганній грі в обороні та натхненним діям свого голкіпера.

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Квартет H

Іспанія – Кабо-Верде 0:0 (0:0)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що Катар шокував Швейцарію і вирвав нічию на Чемпіонаті світу 2026.