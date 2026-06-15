Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Іспанія втратила очки з Кабо-Верде на Чемпіонаті світу 2026

Реклама
Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Іспанія втратила очки з Кабо-Верде на Чемпіонаті світу 2026
Оборона Кабо-Верде виявилася непрохідною для команди Іспанії
фото: ФІФА

Африканська команда точно святкуватиме результат поєдинку першого туру світової першості 

Збірна Іспанії неочікувано не змогла забити Кабо-Верде і з сухим рахунком 0:0 втратила очки у матчі першого туру Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд 

Як повідомлялося в анонсі до матчу, у межах підготовки до Чемпіонату світу збірна Іспанії провела два спаринги. Команда Луїса де ла Фуенте зіграла внічию з Іраком (1:1) завдяки голу Торреса, а потім упевнено перемогла Перу (3:1). Тоді за іспанців відзначилися Оярсабаль і Педрі, а ще один м’яч став наслідком автоголу суперника.

Збірна Кабо-Верде також підійшла до турніру в хорошому настрої, здобувши дві великі перемоги. Спершу «Сині акули» сенсаційно розгромили Сербію (3:0) з голами Леніні, Лероя Дуарте та Беншимола, а потім із таким же рахунком переграли Бермуди. Цього разу забивали Віллі Семеду, да Кошта та Родрігес.

Хід матчу

Іспанці активно розпочали зустріч і вже на стартових хвилинах створили кілька перспективних підходів до воріт суперника. Найближчим до гола був Мікель Оярсабаль, однак захисник Кабо-Верде в останню мить виніс м'яч практично з лінії воріт. Гості відповідали жорсткою боротьбою, а на 16-й хвилині Сідні Лопес Кабрал отримав жовту картку.

Найбільше роботи у Возіньї було наприкінці першого тайму. На 39-й хвилині після скидки Марка Кукурельї Ферран Торрес ударом в один дотик влучив у поперечину. Першим на добиванні опинився Оярсабаль, але його удар головою під поперечину воротар Кабо-Верде зумів перевести на кутовий. Незадовго до перерви Возіння знову врятував свою команду, відбивши удар Торреса з кількох метрів. Ще один момент мав Емерік Ляпорт, який після подачі з кутового пробивав головою, проте голкіпер без проблем упорався з цією спробою.

Реклама. 21+

Світовий футбольний турнір – подія, на яку ми чекали 4 роки. Це літо великої гри, і букмекерський бренд GGBET зустрічає його з усім, що любить справжній фан: глибокою лінією, одними з найкращих коефіцієнтів і атмосферою свята! Вмикай матчі, лови емоції, вболівай із GGBET!

Після перерви сценарій гри не змінився. Іспанія продовжувала тиснути, але її атакам бракувало гостроти. На 56-й хвилині небезпечно головою пробивав Фабіан Руїс, однак Возіння знову зіграв надійно. У середині другого тайму де ла Фуенте спробував освіжити гру замінами, випустивши Ламіна Ямаля, Мікеля Меріно та Дані Ольмо.

Саме Меріно на 73-й хвилині отримав найкращий шанс другого тайму, проте його удар низом по центру воріт не став проблемою для воротаря. Згодом свої можливості втратили Кукурелья та Оярсабаль, чий удар зльоту заблокували захисники.

Попри майже повну відсутність моментів біля воріт Іспанії, Кабо-Верде мало шанс вирвати сенсаційну перемогу вже у компенсований час. Після подачі з кутового Діні Боржес головою пробив під поперечину, але Унаї Сімон здійснив ефектний сейв і врятував свою команду від поразки. Це був фактично перший удар представників Кабо-Верде у площину воріт за весь матч.

У підсумку головним героєм зустрічі став Возіння, який здійснив низку ключових сейвів після ударів Торреса, Оярсабаля, Ляпорта, Руїса, Меріно та Кукурельї. Іспанія так і не змогла знайти шлях до воріт суперника, тоді як Кабо-Верде здобуло історичне очко завдяки бездоганній грі в обороні та натхненним діям свого голкіпера.

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Квартет H

Іспанія – Кабо-Верде 0:0 (0:0)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що Катар шокував Швейцарію і вирвав нічию на Чемпіонаті світу 2026.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: чемпіонат світу Мікель Оярсабаль Фабіан Руїс Ферран Торрес Дані Ольмо Емерік Ляпорт скидки Катар Іспанія свята Педрі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Харків і Одеса під ударами ворога, Магучіх здобула золото: головне за ніч 1 червня
Харків і Одеса під ударами ворога, Магучіх здобула золото: головне за ніч 1 червня
1 червня, 05:50
5 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 червня, 00:00
Збірна ДР Конго скасувала збори в Кіншасі через спалах лихоманки Ебола на території країн
ДР Конго може пропустити Чемпіонат світу з футболу через спалах лихоманки Ебола
23 травня, 09:51
11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 червня, 00:00
13 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 червня, 00:00
Хамес Родрігес є одним з головних футболістів в історії Колумбії
Зірковий колумбійський футболіст проігнорував доньку президента країни: деталі скандалу
6 червня, 17:07
Чемпіонат світу набирає обертів
Чемпіонат світу з футболу: Південна Корея здобула вольову перемогу над Чехією
12 червня, 06:56
Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року
США – Парагвай: де дивитися гру Чемпіонату світу з футболу
12 червня, 11:03
Канаду і Боснію пов'язують гравці, які раніше грали за ці збірні
Матч Канади та Боснії і Герцеговини на Чемпіонаті світу 2026 мав особливий підтекст
13 червня, 00:50

Новини

Зворушливий момент на Чемпіонаті світу. Німеччина та Кюрасао провели особливий ритуал
Зворушливий момент на Чемпіонаті світу. Німеччина та Кюрасао провели особливий ритуал
Легендарний баскетболіст був заарештований: деталі скандалу
Легендарний баскетболіст був заарештований: деталі скандалу
Став відомий склад чоловічої збірної України з баскетболу 3х3 на відбір на Чемпіонат Європи
Став відомий склад чоловічої збірної України з баскетболу 3х3 на відбір на Чемпіонат Європи
Тренер Японії здивував незвичним способом спілкування з гравцями під час матчу Чемпіонату світу
Тренер Японії здивував незвичним способом спілкування з гравцями під час матчу Чемпіонату світу
Іспанія втратила очки з Кабо-Верде на Чемпіонаті світу 2026
Іспанія втратила очки з Кабо-Верде на Чемпіонаті світу 2026
Як це можливо? Кабо-Верде зіграло внічию з Іспанією на Чемпіонаті світу 2026
Як це можливо? Кабо-Верде зіграло внічию з Іспанією на Чемпіонаті світу 2026

Новини

У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Сьогодні, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Сьогодні, 09:15
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 14 червня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
13 червня, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
12 червня, 21:41

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну