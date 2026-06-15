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Став відомий склад чоловічої збірної України з баскетболу 3х3 на відбір на Чемпіонат Європи

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Став відомий склад чоловічої збірної України з баскетболу 3х3 на відбір на Чемпіонат Європи
Україна буде боротися за місце на Чемпіонаті Європи
фото: ФІБА

У кваліфікації Чемпіонату Європи чоловіча збірна України виступить у групі D разом зі збірною Греції

Головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу 3х3 Володимир Журжій визначився зі складом команди на кваліфікацію Чемпіонату Європи 2026, яка відбудеться 16-17 червня у Бухаресті (Румунія). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Склад збірної України

  • Ілля Кабацюра – перший тренер Ігор Кобець
  • Сергій Старцев — перший тренер Людмила Коваль
  • Артем Лопухов – перший тренер Олександр Яковенко
  • Владислав Мустяца – перший тренер Оксана Карпеленя

Підготовку до відбіркового турніру національна команда розпочала 27 травня в Таллінні (Естонія). На зборі працювали Ярослав Карпюк, Сергій Старцев, Ілля Кабацюра, Олександр Дюпін, Лєв Кошеватський, Євген Сорочан, Артем Лопухов та Владислав Мустяца.

У кваліфікації Чемпіонату Європи чоловіча збірна України виступить у групі D разом зі збірною Греції.

За регламентом турніру переможець групи D у першому етапі плеойф зіграє проти другої команди групи В, а команда, яка посяде друге місце, зустрінеться з переможцем групи В. Дві команди-фіналісти кваліфікації отримають путівки на Чемпіонат Європи 2026.

Розклад матчів чоловічої збірної України

Вівторок, 16 червня

  • 18:15 Україна – Греція

Середа, 17 червня

  • 14:30 Переможець групи D – Друга команда групи В
  • 17:05 Друга команда групи D – Переможець групи В
  • 18:50 Вирішальні матчі кваліфікації

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: баскетбол

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