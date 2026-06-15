Став відомий склад чоловічої збірної України з баскетболу 3х3 на відбір на Чемпіонат Європи
У кваліфікації Чемпіонату Європи чоловіча збірна України виступить у групі D разом зі збірною Греції
Головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу 3х3 Володимир Журжій визначився зі складом команди на кваліфікацію Чемпіонату Європи 2026, яка відбудеться 16-17 червня у Бухаресті (Румунія). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Склад збірної України
- Ілля Кабацюра – перший тренер Ігор Кобець
- Сергій Старцев — перший тренер Людмила Коваль
- Артем Лопухов – перший тренер Олександр Яковенко
- Владислав Мустяца – перший тренер Оксана Карпеленя
Підготовку до відбіркового турніру національна команда розпочала 27 травня в Таллінні (Естонія). На зборі працювали Ярослав Карпюк, Сергій Старцев, Ілля Кабацюра, Олександр Дюпін, Лєв Кошеватський, Євген Сорочан, Артем Лопухов та Владислав Мустяца.
У кваліфікації Чемпіонату Європи чоловіча збірна України виступить у групі D разом зі збірною Греції.
За регламентом турніру переможець групи D у першому етапі плеойф зіграє проти другої команди групи В, а команда, яка посяде друге місце, зустрінеться з переможцем групи В. Дві команди-фіналісти кваліфікації отримають путівки на Чемпіонат Європи 2026.
Розклад матчів чоловічої збірної України
Вівторок, 16 червня
- 18:15 Україна – Греція
Середа, 17 червня
- 14:30 Переможець групи D – Друга команда групи В
- 17:05 Друга команда групи D – Переможець групи В
- 18:50 Вирішальні матчі кваліфікації
Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.
Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки
Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)
- Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.
У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.
Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.
Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.
Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.
Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки
Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)
- Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0
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