Легендарний баскетболіст був заарештований: деталі скандалу

Джеймс Харден опинився у неприємній ситуації під час непростого періоду у кар'єрі

Джеймса Хардена затримали під час, здавалося б, звичайного дорожнього інциденту

Один із найвідоміших баскетболістів сучасності Джеймс Харден опинився в центрі гучного скандалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Перевищення щвидкості, яке Харден запам'ятає надовго

За повідомленнями американських ЗМІ, 36-річного захисника клубу НБА «Клівленд Кавальєрс» заарештували в Х'юстоні за звинуваченням у незаконному носінні вогнепальної зброї.

Інцидент стався в суботу близько 3:40 ночі. Поліцейські зупинили автомобіль баскетболіста через порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки правоохоронці помітили в салоні напівавтоматичний пістолет, який перебував на видному місці без кобури чи спеціального чохла. Згідно із законодавством штату Техас, подібне транспортування зброї може кваліфікуватися як правопорушення, після чого спортсмена затримали та доставили до відділку поліції.

Після оформлення документів і складання протоколу Хардена звільнили під заставу в розмірі 100 доларів. Водночас суд встановив для нього низку обмежень до завершення розслідування. Зокрема, баскетболісту заборонено купувати, носити або зберігати будь-яку вогнепальну зброю та боєприпаси. Крім того, він повинен утримуватися від вживання алкоголю, марихуани та інших психоактивних речовин без медичних показань. Для контролю за виконанням цих вимог спортсмена зобов'язали проходити випадкові тести на наявність заборонених речовин.

Що буде з баскетбольною кар'єрою Хардена?

Скандал вибухнув у дуже невдалий для ветерана момент. Нещодавно завершився сезон НБА, в якому «Клівленд» дійшов до фіналу Східної конференції, а сам Харден незабаром має ухвалити рішення щодо своєї контрактної опції на суму понад 42 мільйони доларів. Будь-які юридичні проблеми можуть негативно вплинути як на його репутацію, так і на переговори щодо подальшого продовження кар'єри.

Наразі ні сам баскетболіст, ні його представники, ні клуб не виступали з офіційними коментарями щодо інциденту. Перше судове засідання у справі призначене на 22 червня, після якого стане зрозуміліше, які наслідки може мати ця історія для однієї з найяскравіших зірок НБА останнього десятиліття.

Нагадаємо, що одноклубник Михайлюка в НБА розповів, що його колишній тренер мав серйозну алкогольну залежність.