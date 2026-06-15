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Зворушливий момент на Чемпіонаті світу. Німеччина та Кюрасао провели особливий ритуал

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Зворушливий момент на Чемпіонаті світу. Німеччина та Кюрасао провели особливий ритуал
Кюрасао вперше в історії грає на світовій першості
фото: Getty Images

Такі різні країни, як Німеччина і Кюрасао, об'єднало дещо спільне після поєдинку 

Стартовий матч групи D чемпіонату світу між збірними Німеччини та Кюрасао завершився прогнозованою перемогою фаворита з рахунком 7:1, однак головною темою, яка вийшла далеко за межі футбольного результату, став емоційний епізод після фінального свистка, що швидко став вірусним у соцмережах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN UK.

Суперники на полі, брати поза ним

Після завершення гри частина футболістів обох команд залишилася в центральному колі, де сформувалося невелике коло гравців Німеччини та Кюрасао. Серед них – Фелікс Нмеча та Джонатан Та з боку Бундестім, а також Кенжі Горре, Юрієн Гаарі, Джеремі Антонісса та Жервейн Кастанер від суперника. Футболісти обійнялися за плечі та спільно провели коротку християнську молитву.

Як пояснив Нмеча в коментарі ARD, цей жест не мав жодного стосунку до результату матчу: «Під час гри ми суперники, але після – брати у вірі. Ми просто подякували Богу за можливість грати і завершили матч молитвою».

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Особливий символізм автора першого голу

Для самого Фелікса Нмечі поєдинок став одним із найяскравіших у складі збірної Німеччини. Уже на 6-й хвилині він відкрив рахунок потужним ударом, а згодом заробив пенальті, який ще більше розвинув перевагу його команди. Свій гол півзахисник відсвяткував на колінах, піднявши руки до неба – жестом, який символізує подяку та віру.

Перед матчем Нмечу також помітили з Біблією в руках, а після гри він опублікував у соцмережах коротке повідомлення: «Дякую, Ісусе». Його публічне демонстрування віри давно є частиною його публічного образу.

Релігійний феномен найменшої збірної Мундіалю

Збірна Кюрасао, яка є найменшою за населенням учасницею турніру, попри розгромну поразку зберегла власний внутрішній символізм і єдність. Команда ще під час підготовки до турніру регулярно проводила спільні молитви та релігійні зібрання, що стало важливою частиною їхньої атмосфери в колективі.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що на Чемпіонаті світу з футболу вибухнув новий скандал

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Німеччина

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