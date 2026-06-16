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Бельгія і Єгипет зіграли у видовищну нічию на Чемпіонаті світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Бельгія і Єгипет зіграли у видовищну нічию на Чемпіонаті світу 2026
Вихід Ромелу Лукаку на поле врятував Бельгію від апсету
фото: Getty Images

Африканська команда не зуміла втримати перевагу над потужною європейською збірною

Збірна Єгипту була за крок від однієї з головних сенсацій старту Чемпіонату світу, але не змогла втримати перемогу над Бельгією, зігравши внічию 1:1 у матчі першого туру Чемпіонату світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Перший тайм проходив за переваги бельгійців, які більше контролювали м'яч, проте їхнім атакам бракувало гостроти. Єгипет грамотно оборонявся та робив ставку на швидкі випади. Саме одна з контратак принесла результат на 19-й хвилині. Мохамед Салах знайшов передачею Емама Ашура, а той точним ударом у нижній кут не залишив шансів Тібо Куртуа. Незабаром єгиптяни могли подвоїти перевагу, однак голкіпер бельгійців урятував свою команду після небезпечного удару Мостафи Зіко.

Після перерви «червоні дияволи» додали в агресії та швидкості. Вже на старті другого тайму Кевін Де Брюйне був близький до гола, але після його майстерного удару зі штрафного м'яч влучив у стійку. Водночас Єгипет продовжував небезпечно контратакувати й мав чудову можливість фактично закрити матч. Після удару Салаха Куртуа відбив м'яч перед собою, однак Ашур із кількох метрів не влучив у ворота на добиванні.

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Цей епізод виявився ключовим, адже на 66-й хвилині бельгійці таки зрівняли рахунок після атаки правим флангом. Простріл у штрафний майданчик після виходу Ромелу Лукаку на заміну завершився прикрим автоголом Мохамеда Хані, який невдало підставив ногу та зрізав м'яч у власні ворота.

У заключні хвилини Бельгія намагалася дотиснути суперника й вирвати перемогу. Небезпечні моменти мали Томас Меньє, Ромелу Лукаку та Брендон Мехеле, однак блискучий матч провів воротар єгиптян Мостафа Шобеїр. Найяскравіший сейв голкіпер виконав на 83-й хвилині, коли в неймовірному стрибку потягнув удар головою Мехеле майже впритул.

У підсумку зустріч завершилася нічиєю 1:1. Для Єгипту цей результат залишив змішані емоції, адже команда була дуже близькою до перемоги над одним із фаворитів турніру. Бельгія ж уникнула поразки, але не до кінця переконала якістю своєї гри.

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Квартет G

Бельгія – Єгипет 1:1 (0:1)

  • Голи: Хані (автогол, 66) – Ашур (19)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що перед цим Кабо-Верде зіграло внічию з Іспанією на Чемпіонаті світу 2026

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Теги: чемпіонат світу Єгипет Бельгія Тібо Куртуа Ромелу Лукаку Мохамед Салах

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