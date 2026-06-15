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Тренер Японії здивував незвичним способом спілкування з гравцями під час матчу Чемпіонату світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Тренер Японії здивував незвичним способом спілкування з гравцями під час матчу Чемпіонату світу
Японія на останніх хвилинах основного часу виборола нічию проти Нідерландів
фото: TyC Sports

Хадзіме Моріясу зумів здивувати своїм підходом до коучингу

Одним із найяскравіших епізодів старту Чемпіонату світу 2026 став незвичний спосіб комунікації головного тренера збірної Японії Хадзіме Моріясу зі своїми футболістами під час матчу проти Нідерландів, який завершився бойовою нічиєю 2:2. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TyC Sports.

Хитрий план японського тренера

Наставник японців привернув увагу вболівальників і журналістів ще до стартового свистка, коли не зміг стримати емоцій під час виконання національного гімну. Однак справжній резонанс викликали його дії вже по ходу зустрічі. Через шум на переповненому стадіоні Моріясу використовував тактичний планшет, на якому великими цифрами записував повідомлення для своїх підопічних і демонстрував їх над головою.

Спочатку багато хто припустив, що цифри стосувалися лише тайм-менеджменту. За цією версією тренер нагадував гравцям про доданий час та кількість хвилин, що залишалися до фінального свистка. Зокрема, наприкінці матчу він послідовно показував цифри «3», «2» і «1», допомагаючи команді правильно розподілити сили для вирішального штурму.

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Інший варіант трактування дій Моріясу

Проте згодом з'явилася інша інтерпретація. За інформацією японських джерел, цифри могли бути частиною заздалегідь узгодженої системи кодів. Кожне число відповідало певному тактичному сценарію – зміні розташування гравців, початку високого пресингу або переходу до більш атакувальної моделі гри. Такий спосіб дозволяв оперативно передавати команді вказівки без необхідності перекрикувати трибуни чи зупиняти гру.

Незалежно від того, яке пояснення є правильним, задум Моріясу виявився ефективним. Японська збірна продемонструвала тактичну дисципліну та двічі відігралася по ходу зустрічі проти одного з фаворитів групи. Рятівний гол Даїчі Камади наприкінці матчу приніс «Самураям» важливу нічию, а нестандартний метод спілкування тренера швидко став вірусним у соціальних мережах і однією з найбільш обговорюваних історій перших днів мундіалю.

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Теги: тренер Японія чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ

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