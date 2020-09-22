Бех-Романчук та Проценка названо найкращими легкоатлетами місяця в Україні
Федерація легкої атлетики підбила підсумок виступам українців у минулому місяці
Марину Бех-Романчук і Андрія Проценка визнано найкращими легкоатлетом і легкоатлеткою серпня в Україні.
Минулий місяць став для Марини Бех-Романчук напрочуд активним та успішним. Вона перемогла на «Діамантовій лізі» у Стокгольмі, посіла друге місце на Меморіалі Іштвана Дюлая в Секешфегерварі, стала чемпіонкою України зі стрибків у довжину та посідала друге місце у світовому топ-листі сезону за підсумками серпня (6,85 м) за підсумками минулого місяця.
Андрій Проценко став чемпіоном України з другим результатом світового топ-листа сезону зі стрибків у висоту (2,30 м).
Примітно, що голосування за найкращу легкоатлетку та легкоатлета відбувалося у трьох категоріях: серед ЗМІ, вболівальників та експертів (Рада ФЛАУ). Результати у кожній з категорій враховувалися, як третина від усіх голосів.
Зауважимо, що Проценко за свою кар’єру встиг стати бронзовим призером чемпіонату світу зі стрибків у висоту в Сопоті (2014), срібним призером чемпіонату Європи у Цюріху (2014), двічі виборов «срібло» на чемпіонатах Європи в приміщенні у Глазго-2019 і Казані-2013 та ставав чемпіоном Європейських ігор-2019.
Джерело: Федерація легкої атлетики України