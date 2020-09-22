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    Бех-Романчук та Проценка названо найкращими легкоатлетами місяця в Україні

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    Бех-Романчук здобувала срібну медаль чемпіонату світу 2019 року, який відбувся у Досі&nbsp; - Бех-Романчук та Проценка названо найкращими легкоатлетами місяця в Україні
    Бех-Романчук здобувала срібну медаль чемпіонату світу 2019 року, який відбувся у Досі 
    Instagram Бех-Романчук

    Федерація легкої атлетики підбила підсумок виступам українців у минулому місяці

    Марину Бех-Романчук і Андрія Проценка визнано найкращими легкоатлетом і легкоатлеткою серпня в Україні.

    Минулий місяць став для Марини Бех-Романчук напрочуд активним та успішним. Вона перемогла на «Діамантовій лізі» у Стокгольмі, посіла друге місце на Меморіалі Іштвана Дюлая в Секешфегерварі, стала чемпіонкою України зі стрибків у довжину та посідала друге місце у світовому топ-листі сезону за підсумками серпня (6,85 м) за підсумками минулого місяця.

    Андрій Проценко став чемпіоном України з другим результатом світового топ-листа сезону зі стрибків у висоту (2,30 м).

    Примітно, що голосування за найкращу легкоатлетку та легкоатлета відбувалося у трьох категоріях: серед ЗМІ, вболівальників та експертів (Рада ФЛАУ). Результати у кожній з категорій враховувалися, як третина від усіх голосів.

    Зауважимо, що Проценко за свою кар’єру встиг стати бронзовим призером чемпіонату світу зі стрибків у висоту в Сопоті (2014), срібним призером чемпіонату Європи у Цюріху (2014), двічі виборов «срібло» на чемпіонатах Європи в приміщенні у Глазго-2019 і Казані-2013 та ставав чемпіоном Європейських ігор-2019.

    Читайте також: Українці здобули низку нагород на чемпіонаті Балканських легкоатлетичних федерацій.

    Джерело: Федерація легкої атлетики України

    Діамантова ліга Андрій Проценко легка атлетика Європейські ігри Марина Бех-Романчук
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