Беленюк отримав суперника на дебютний бій у змішаних єдиноборствах

glavcom.ua
Жан Беленюк зібрав повну колекцію олімпійських нагород
фото: НОК України

Олімпійський чемпіон Токіо спробує сили в іншому виді спорту

Колишній борець греко-римського стилю Жан Беленюк готується дебютувати в MMA. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram промоушну Arena.

Уперше триразовий призер Олімпійських ігор вийде в октагон 11 липня. Захід відбудеться у столичному Палаці спорту. Суперником Беленюка стане Хаїм Гозалі.

Ізраїльтянин давно змагається у змішаних бойових мистецтвах. Нині 52-річний боєць виступав у турнірах Bellator. Востаннє він бився навесні торік на Israel World Combat Championship у форматі боїв без рукавичок.

Той поєдинок Гозалі провів проти співвітчизника Йоганатана Арнона. Бій завершився дискваліфікацією останнього через використання мастила. Згодом результат поєдинку анулювали, а бій визнали таким, що не відбувся взагалі.

На постер премєри промоушну Arena також потрапив інший український олімпієць – Парвіз Насібов. Також у заході візьмуть участь Бовар Ханаков, Дмитро та Владислав Парубченки та багато інших.

Жан Беленюк на Олімпійських іграх

Дебют українця відбувся на Іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро. Борець змагався у ваговій категорії до 85 кг. На шляху до фіналу Беленюк здолав єгиптянина Саада, болгарина Байрякова та білоруса Гамзатова. У фіналі суперником українського борця став росіянин Давит Чакветадзе. Боротьби у вирішальній сутичці не вийшло – грузин із паспортом РФ розгромив Беленюка (9:2). Українець змушений був задовольнитися олімпійським «сріблом».

На Ігри-2020, що через пандемію COVID перенесли на 2021 рік, Беленюк приїхав у статусі фаворита. Цього разу на шляху до фіналу він переміг серба Датунішвілі, алжирця Азару та хорвата Гуклека. Суперником у вирішальній сутичці став угорець Лерінц. Тепер вже український борець здобув ззовні легку перемогу (5:1) та приніс Україні єдине «золото» змагань у Токіо.

На Олімпіаді-2024 Беленюк доповнив колекцію нагород «бронзою». У півфіналі змагань він поступився іранському борцю Алірезі Мохмаді. Реабілітувався українець у малому фіналі. Там Беленюк упевнено здолав поляка Аркадіуша Кулинича (3:1). Після цього він символічно залишив борцівки на килимі.

Жан Беленюк поза спортом

У 2019 році спортсмен став народним депутатом від партії Слуга народу. У списку кандидатів він отримав 10-й номер. Беленюк увійшов до комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту та став першим заступником голови. Сам колишній олімпієць залишається безпартійним.

Восени 2022 року Беленюк збирався позмагатися за посаду президента НОК України. Проте, згодом зняв свою кандидатуру. Торік влітку депутат підтримав скандальний закон №12414, який мав обмежити роботу НАБУ та САП і спричинив протести по всій Україні.

До слова, олімпійський призер Насібов оцінив можливість повернення Беленюка до змагань. 

Нагадаємо, раніше  Беленюк потрапив до складу збірної України з греко-римської боротьби на 2026 рік. У документі зазначили заплановані на цей сезон результати українця. Він повинен потрапити до п'ятірок чемпіонатів світу та Європи та трійок Чемпіонату та Кубку України.

Українські арбітрині працюватимуть на матчі дівочого чемпіонату Європи з футболу
Костюк та Світоліна дізналися потенційних суперниць на турнірі в Римі
Беленюк отримав суперника на дебютний бій у змішаних єдиноборствах
Скапінцев набрав 10 очок у грі чемпіонату Ізраїлю
Україна здобула чотири нагороди на етапі Європейського Кубка з художньої гімнастики
Вперше за вісім років спортсмени з КНДР відвідають Південну Корею
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
