Український борець Насібов оцінив нові правила відбору на Олімпіаду

Насібов: Передолімпійський сезон потрібно проводити успішно і не зволікати з ліцензією

Насібов: Багатьом нова система здається легшою за попередню

Дворазовий олімпійський призер Парвіз Насібов у ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментував нову систему кваліфікації на Олімпіаду, коли можна буде відібратися також і через рейтинг.

Коментар Насібова

«Раніше можна було відібратися на Олімпійські ігри завдяки виступу на Чемпіонаті світу та ще на двох обраних турнірах. Зазвичай, я питання з ліцензією намагався вирішити на світовій першості. Так мені було простіше і зрозуміліше. Відтепер на Олімпіаду можна потрапити і завдяки рейтинговими очками.

Ми в збірній обговорювали нову систему олімпійського відбору і багатьом вона здається легшою за попередню. Хоча я для себе ще не визначився остаточно – буде простіше чи ні? Однозначно, що передолімпійський сезон потрібно проводити успішно і не зволікати з ліцензією», – розповів Насібов.

Нагадаємо, збірна України з боротьби визначилася зі списком атлетів, що представлятимуть країну на Чемпіонаті Європи в Тирані.

На чемпіонаті наша збірна буде представлена максимальним складом – 30 борців. По 10 атлетів змагатимуться в трьох видах змагань: у вільній та жіночій боротьбі, а також греко-римській боротьбі.

