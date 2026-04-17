Український борець Насібов оцінив нові правила відбору на Олімпіаду

glavcom.ua
Насібов: Передолімпійський сезон потрібно проводити успішно і не зволікати з ліцензією
фото: UWW

Насібов: Багатьом нова система здається легшою за попередню

Дворазовий олімпійський призер Парвіз Насібов у ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментував нову систему кваліфікації на Олімпіаду, коли можна буде відібратися також і через рейтинг.

Коментар Насібова

«Раніше можна було відібратися на Олімпійські ігри завдяки виступу на Чемпіонаті світу та ще на двох обраних турнірах. Зазвичай, я питання з ліцензією намагався вирішити на світовій першості. Так мені було простіше і зрозуміліше. Відтепер на Олімпіаду можна потрапити і завдяки рейтинговими очками.

Ми в збірній обговорювали нову систему олімпійського відбору і багатьом вона здається легшою за попередню. Хоча я для себе ще не визначився остаточно – буде простіше чи ні? Однозначно, що передолімпійський сезон потрібно проводити успішно і не зволікати з ліцензією», – розповів Насібов.

Нагадаємо, збірна України з боротьби визначилася зі списком атлетів, що представлятимуть країну на Чемпіонаті Європи в Тирані.

На чемпіонаті наша збірна буде представлена максимальним складом – 30 борців. По 10 атлетів змагатимуться в трьох видах змагань: у вільній та жіночій боротьбі, а також греко-римській боротьбі.

Склад збірної України на Чемпіонат Європи 2026

  • Вільна боротьба, чоловіки: Роман Гуцуляк (57 кг), Каміль Керімов (61 кг), Микита Гончаров (65 кг), Олексій Борута (70 кг), Ігор Никифорук (74 кг), Василь Михайлов (79 кг), Олександр Мамрош (86 кг), Мухаммед Алієв (92 кг), Денис Сагалюк (97 кг), Володимир Кочанов (125 кг)
  • Жіноча боротьба: Оксана Лівач (50 кг), Марія Єфремова (53 кг), Лілія Маланчук (55 кг), Соломія Винник (57 кг), Марія Винник (59 кг), Ілона Прокопевнюк (62 кг), Ірина Коляденко (65 кг), Манола Скобельська (68 кг), Надія Соколовська (72 кг), Анастасія Алпєєва (76 кг)
  • Греко-римська боротьба: Іван Стефанський (55 кг), Владислав Кузько (60 кг), Максим Лю (63 кг), Олександр Грушин (67 кг), Дмитро Васильєв (72 кг), Ірфан Мірзоєв (77 кг), Руслан Абдієв (82 кг), Ярослав Фільчаков (87 кг), Владлен Козлюк (97 кг), Михайло Вишнивецький (130 кг)
