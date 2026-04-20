«Мушу його застерегти». Насібов оцінив потенціал нової зірки збірної України
Насібов: Євгор Якушенко – великий талант
Дворазовий олімпійський призер Парвіз Насібов у ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» висловився щодо нової зіркі збірної України Єгора Якушенка – чемпіона світу та Європи U23 у ваговій категорії до 97 кг.
Коментар Насібова
«Хороший хлопець, великий талант. Цікаво буде за ним поспостерігати на дорослому рівні. Однак, мушу його застерегти, що молодіжна боротьба і доросла дуже відрізняються.
Аби проявити себе на цьому рівні потрібна щоденна важка праця. Про це потрібно увесь час пам’ятати», – розповів Насібов.
Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов виграв срібні медалі у ваговій категорії до 67 кг на двох Олімпійських іграх поспіль: у Токіо-2020 та у Парижі-2024. На Олімпіаді-2024 у Парижі Насібов здобув медаль, виступаючи з важкою травмою ока, яку отримав у півфіналі.
Нагадаємо, збірна України з боротьби визначилася зі списком атлетів, що представлятимуть країну на Чемпіонаті Європи в Тирані.
На чемпіонаті наша збірна буде представлена максимальним складом – 30 борців. По 10 атлетів змагатимуться в трьох видах змагань: у вільній та жіночій боротьбі, а також греко-римській боротьбі.
Склад збірної України на Чемпіонат Європи 2026
- Вільна боротьба, чоловіки: Роман Гуцуляк (57 кг), Каміль Керімов (61 кг), Микита Гончаров (65 кг), Олексій Борута (70 кг), Ігор Никифорук (74 кг), Василь Михайлов (79 кг), Олександр Мамрош (86 кг), Мухаммед Алієв (92 кг), Денис Сагалюк (97 кг), Володимир Кочанов (125 кг)
- Жіноча боротьба: Оксана Лівач (50 кг), Марія Єфремова (53 кг), Лілія Маланчук (55 кг), Соломія Винник (57 кг), Марія Винник (59 кг), Ілона Прокопевнюк (62 кг), Ірина Коляденко (65 кг), Манола Скобельська (68 кг), Надія Соколовська (72 кг), Анастасія Алпєєва (76 кг)
- Греко-римська боротьба: Іван Стефанський (55 кг), Владислав Кузько (60 кг), Максим Лю (63 кг), Олександр Грушин (67 кг), Дмитро Васильєв (72 кг), Ірфан Мірзоєв (77 кг), Руслан Абдієв (82 кг), Ярослав Фільчаков (87 кг), Владлен Козлюк (97 кг), Михайло Вишнивецький (130 кг)
