«Мушу його застерегти». Насібов оцінив потенціал нової зірки збірної України

Насібов: Євгор Якушенко – великий талант

Дворазовий олімпійський призер Парвіз Насібов у ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» висловився щодо нової зіркі збірної України Єгора Якушенка – чемпіона світу та Європи U23 у ваговій категорії до 97 кг.

Коментар Насібова

«Хороший хлопець, великий талант. Цікаво буде за ним поспостерігати на дорослому рівні. Однак, мушу його застерегти, що молодіжна боротьба і доросла дуже відрізняються.

Аби проявити себе на цьому рівні потрібна щоденна важка праця. Про це потрібно увесь час пам’ятати», – розповів Насібов.

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов виграв срібні медалі у ваговій категорії до 67 кг на двох Олімпійських іграх поспіль: у Токіо-2020 та у Парижі-2024. На Олімпіаді-2024 у Парижі Насібов здобув медаль, виступаючи з важкою травмою ока, яку отримав у півфіналі.

Нагадаємо, збірна України з боротьби визначилася зі списком атлетів, що представлятимуть країну на Чемпіонаті Європи в Тирані.

На чемпіонаті наша збірна буде представлена максимальним складом – 30 борців. По 10 атлетів змагатимуться в трьох видах змагань: у вільній та жіночій боротьбі, а також греко-римській боротьбі.

