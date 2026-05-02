Українські зіркові борці Беленюк та Насібов дебютують в ММА

Святослав Василик
Парвіз Насібов вперше проведе сутичку у змішаних єдиноборствах
фото: UWW

Шоу відбудеться 11 липня під егідою нової ліги

Олімпійські медалісти з греко-римської боротьби Жан Беленюк та Парвіз Насібов проведуть дебютні поєдинки у змішаних єдиноборствах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нову лігу ММА Arena.

Дебют Беленюка і Насібова в ММА: що відомо

Бійцівський вечір за участі Беленюка та Насібова відбудеться 11 липня під егідою нової ліги – Arena, президентом якої є колишній боєць UFC Людвік Шолінян.

У ролику нового промоушена знялися Беленюк, Насібов, а також інші борці ММА — брати Дмитро та Владислав Парубченки, Бовар Ханаков та Артем «Агресор». Наразі хто буде суперниками Беленюка та Насібова не повідомляється.

Для Беленюка це буде перший бій в ММА і загалом перший вихід на поєдинок після завершення 24-річної кар'єри у греко-римській боротьбі. Також дебютуватиме у змішаних єдиноборствах й Парвіз Насібов

Чим відомі Беленюк та Насібов?

Беленюк закінчив свої виступи після того, як виборов бронзу на Олімпіаді-2024, зібравши повний медальний комплект. Також упродовж своєї кар'єри Жан виборов п'ять медалей чемпіонатів світу (два золота), і шість – на чемпіонатах Європи, де здобув три титули.

На початку 2026 року українець підтверджував те, що може повернутися в збірну України з греко-римської боротьби, зокрема, для того, щоб відібратися на Олімпіаду 2028 у Лос-Анджелесі.

Насібов є дворазовим призером Олімпійських ігор – виборов срібло у 2020 та 2024 роках. На відміну від Беленюка, він кар'єру не закінчував. Востаннє на міжнародному рівні Насібов змагався на Чемпіонаті світу 2025, де фінішував поза подіумом, однак оновив особистий рекорд на рівні світової першості (8-ме місце).

Крім цього, Парвіз є дворазовим бронзовим призером Євро у 2023 та 2024 роках. У 2026-му лідер збірної України з греко-римської боротьби пропускав континентальну першість.

Нагадаємо, Насібов у ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» висловив свою думку щодо повернення у спорт видатного українського борця Жана Беленюка.

Читайте також

Парвіз Насібов разом з дружиною Оленою та сином Алі
«За усіма моїми успіхами стоїть дружина». Парвіз Насібов – про олімпійську мрію, війну та родину
16 квiтня, 12:31
21-річний Ярослав Дацик був ліквідований на Запоріжжі
Російський неонацист та боєць ММА Дацик розповів, як ЗСУ на фронті ліквідували його сина
9 квiтня, 13:01
Уродженець США Монсон отримав російське громадянство у 2018 році
Скандальний боєць ММА з США заявив, що хоче стати депутатом російської Думи
15 квiтня, 13:00
Насібов Я пропускаю Чемпіонат Європи у Тірані, бо не пройшов відбір
Дворазовий призер Олімпіади Насібов розповів, чому пропустить Чемпіонат Європи з боротьби
17 квiтня, 09:42
Насібов: Передолімпійський сезон потрібно проводити успішно і не зволікати з ліцензією
Український борець Насібов оцінив нові правила відбору на Олімпіаду
17 квiтня, 12:59
Насібов: Не вірю у повернення Беленюка в боротьбу на найвищому рівні
Чи повернеться нардеп Беленюк на килим? Думка легендарного українського борця
20 квiтня, 16:09
Насібов: Молодіжна боротьба і доросла дуже відрізняються
«Мушу його застерегти». Насібов оцінив потенціал нової зірки збірної України
20 квiтня, 18:45
Ярослав Амосов стане 15-им у рейтингу UFC
Амосов вперше потрапить в рейтинг UFC, замінивши знаменитого бійця
21 квiтня, 16:43
Данило Донченко свій черговий бій в UFC проведе у червні в Баку
Український боєць Донченко отримав наступного суперника в UFC
27 квiтня, 20:05

Новини

Лунін отримав вирок від «Реала». У клубі оцінили рівень гри українця в цьому сезоні
Лунін отримав вирок від «Реала». У клубі оцінили рівень гри українця в цьому сезоні
Українські зіркові борці Беленюк та Насібов дебютують в ММА
Українські зіркові борці Беленюк та Насібов дебютують в ММА
На командному Чемпіонаті світу з настільного тенісу дебютував 73-річний гравець
На командному Чемпіонаті світу з настільного тенісу дебютував 73-річний гравець
Титулована вершниця відмовилася від російського громадянства
Титулована вершниця відмовилася від російського громадянства
Помер колишній пілот Формули-1 Дзанарді
Помер колишній пілот Формули-1 Дзанарді
«Харківські Соколи» – «Рівне». Прогноз і анонс на третій матч бронзового фіналу Суперліги
«Харківські Соколи» – «Рівне». Прогноз і анонс на третій матч бронзового фіналу Суперліги

Новини

Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Сьогодні, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
Вчора, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
Вчора, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Вчора, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Вчора, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
30 квiтня, 20:01

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
