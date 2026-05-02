Українські зіркові борці Беленюк та Насібов дебютують в ММА

Олімпійські медалісти з греко-римської боротьби Жан Беленюк та Парвіз Насібов проведуть дебютні поєдинки у змішаних єдиноборствах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нову лігу ММА Arena.

Дебют Беленюка і Насібова в ММА: що відомо

Бійцівський вечір за участі Беленюка та Насібова відбудеться 11 липня під егідою нової ліги – Arena, президентом якої є колишній боєць UFC Людвік Шолінян.

У ролику нового промоушена знялися Беленюк, Насібов, а також інші борці ММА — брати Дмитро та Владислав Парубченки, Бовар Ханаков та Артем «Агресор». Наразі хто буде суперниками Беленюка та Насібова не повідомляється.

Для Беленюка це буде перший бій в ММА і загалом перший вихід на поєдинок після завершення 24-річної кар'єри у греко-римській боротьбі. Також дебютуватиме у змішаних єдиноборствах й Парвіз Насібов

Чим відомі Беленюк та Насібов?

Беленюк закінчив свої виступи після того, як виборов бронзу на Олімпіаді-2024, зібравши повний медальний комплект. Також упродовж своєї кар'єри Жан виборов п'ять медалей чемпіонатів світу (два золота), і шість – на чемпіонатах Європи, де здобув три титули.

На початку 2026 року українець підтверджував те, що може повернутися в збірну України з греко-римської боротьби, зокрема, для того, щоб відібратися на Олімпіаду 2028 у Лос-Анджелесі.

Насібов є дворазовим призером Олімпійських ігор – виборов срібло у 2020 та 2024 роках. На відміну від Беленюка, він кар'єру не закінчував. Востаннє на міжнародному рівні Насібов змагався на Чемпіонаті світу 2025, де фінішував поза подіумом, однак оновив особистий рекорд на рівні світової першості (8-ме місце).

Крім цього, Парвіз є дворазовим бронзовим призером Євро у 2023 та 2024 роках. У 2026-му лідер збірної України з греко-римської боротьби пропускав континентальну першість.

Крім цього, Парвіз є дворазовим бронзовим призером Євро у 2023 та 2024 роках. У 2026-му лідер збірної України з греко-римської боротьби пропускав континентальну першість.