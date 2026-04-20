Чи повернеться нардеп Беленюк на килим? Думка легендарного українського борця
Насібов: Беленюк й досі у чудовій формі
Дворазовий олімпійський призер Парвіз Насібов у ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» висловив свою думку щодо повернення у спорт видатного українського борця Жана Беленюка.
Коментар Насібова
Жан Беленюк – титулований український борець греко-римського стилю, який виграв медалі на трьох поспіль Олімпійських іграх (2016–2024) у ваговій категорії до 87 кг. Він став чемпіоном на Олімпіаді-2020 у Токіо. Був срібним призером у Ріо-де-Жанейро-2016. А також брав бронзу на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, після чого оголосив про завершення спортивної кар'єри.
«Я безмежно захоплююсь Беленюком. Він для мене завжди буде прикладом професійного ставлення до справи, і я багато чому навчився у нього. Однак, чесно зізнаюсь, я не вірю у його повернення в боротьбу на найвищому рівні.
Так, Беленюк й досі у чудовій формі, але просто повернутися на килим і повернутися заради успіху на Олімпіаді – це велика різниця. Хтось каже, у спорті все можливе. Звісно, але для цього потрібна просто шалена мотивація», – розповів Насібов.
Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов виграв срібні медалі у ваговій категорії до 67 кг на двох Олімпійських іграх поспіль: у Токіо-2020 та у Парижі-2024. На Олімпіаді-2024 у Парижі Насібов здобув медаль, виступаючи з важкою травмою ока, яку отримав у півфіналі.
Нагадаємо, збірна України з боротьби визначилася зі списком атлетів, що представлятимуть країну на Чемпіонаті Європи в Тирані.
На чемпіонаті наша збірна буде представлена максимальним складом – 30 борців. По 10 атлетів змагатимуться в трьох видах змагань: у вільній та жіночій боротьбі, а також греко-римській боротьбі.
Склад збірної України на Чемпіонат Європи 2026
- Вільна боротьба, чоловіки: Роман Гуцуляк (57 кг), Каміль Керімов (61 кг), Микита Гончаров (65 кг), Олексій Борута (70 кг), Ігор Никифорук (74 кг), Василь Михайлов (79 кг), Олександр Мамрош (86 кг), Мухаммед Алієв (92 кг), Денис Сагалюк (97 кг), Володимир Кочанов (125 кг)
- Жіноча боротьба: Оксана Лівач (50 кг), Марія Єфремова (53 кг), Лілія Маланчук (55 кг), Соломія Винник (57 кг), Марія Винник (59 кг), Ілона Прокопевнюк (62 кг), Ірина Коляденко (65 кг), Манола Скобельська (68 кг), Надія Соколовська (72 кг), Анастасія Алпєєва (76 кг)
- Греко-римська боротьба: Іван Стефанський (55 кг), Владислав Кузько (60 кг), Максим Лю (63 кг), Олександр Грушин (67 кг), Дмитро Васильєв (72 кг), Ірфан Мірзоєв (77 кг), Руслан Абдієв (82 кг), Ярослав Фільчаков (87 кг), Владлен Козлюк (97 кг), Михайло Вишнивецький (130 кг)
Коментарі — 0