Чи повернеться нардеп Беленюк на килим? Думка легендарного українського борця

Насібов: Не вірю у повернення Беленюка в боротьбу на найвищому рівні

Насібов: Беленюк й досі у чудовій формі

Дворазовий олімпійський призер Парвіз Насібов у ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» висловив свою думку щодо повернення у спорт видатного українського борця Жана Беленюка.

Коментар Насібова

Жан Беленюк – титулований український борець греко-римського стилю, який виграв медалі на трьох поспіль Олімпійських іграх (2016–2024) у ваговій категорії до 87 кг. Він став чемпіоном на Олімпіаді-2020 у Токіо. Був срібним призером у Ріо-де-Жанейро-2016. А також брав бронзу на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, після чого оголосив про завершення спортивної кар'єри.

«Я безмежно захоплююсь Беленюком. Він для мене завжди буде прикладом професійного ставлення до справи, і я багато чому навчився у нього. Однак, чесно зізнаюсь, я не вірю у його повернення в боротьбу на найвищому рівні.

Так, Беленюк й досі у чудовій формі, але просто повернутися на килим і повернутися заради успіху на Олімпіаді – це велика різниця. Хтось каже, у спорті все можливе. Звісно, але для цього потрібна просто шалена мотивація», – розповів Насібов.

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов виграв срібні медалі у ваговій категорії до 67 кг на двох Олімпійських іграх поспіль: у Токіо-2020 та у Парижі-2024. На Олімпіаді-2024 у Парижі Насібов здобув медаль, виступаючи з важкою травмою ока, яку отримав у півфіналі.

Нагадаємо, збірна України з боротьби визначилася зі списком атлетів, що представлятимуть країну на Чемпіонаті Європи в Тирані.

На чемпіонаті наша збірна буде представлена максимальним складом – 30 борців. По 10 атлетів змагатимуться в трьох видах змагань: у вільній та жіночій боротьбі, а також греко-римській боротьбі.

Склад збірної України на Чемпіонат Європи 2026