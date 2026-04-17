«Ніхто не нарікає на умови». Олімпійський призер Насібов – про тренування під час війни

Насібов: Борцям з РФ і Білорусі не зрозуміти, як це не спати ночами через обстріли

Насібов: Колеги-борці цікавляться ситуацією в Україні

Дворазовий олімпійський призер Парвіз Насібов у ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів як війна впливає на умови тренування.

Коментар Насібова

«Звичайно, колеги-борці цікавляться ситуацією в Україні. Багато розпитують і про нашу підготовку за таких складних умов. Для більшості й досі дико, що в ХХІ століття можливий такий жах як війна, а спортсмени змушені переривати тренування аби ховатися в підвалах під час повітряних атак.

Однак, ми вже звикли до цього. І ніхто не нарікає на умови. Усі розуміють, що є люди, яким значно важче за нас, які воюють і щодня ризикують життям. За що ми усі їм нескінченно вдячні.

Ось зараз ми з вами спілкуємось, а у Києві повітряна тривога. Дружина пише, що ракетна загроза. Звісно, це відволікає від роботи, і переживаєш не стільки за себе, як за своїх рідних. Мабуть тим же борцям з РФ і Білорусі не зрозуміти, як це не спати ночами через обстріли. Але ми звикли. І мало того, ще й обігруємо їх. Скажімо, нещодавно на турнірі в Болгарії перемогли білорусів і довели, що попри війну ми здатні не втрачати свій клас», – розповів Насібов.

Нагадаємо, збірна України з боротьби визначилася зі списком атлетів, що представлятимуть країну на Чемпіонаті Європи в Тирані.

На чемпіонаті наша збірна буде представлена максимальним складом – 30 борців. По 10 атлетів змагатимуться в трьох видах змагань: у вільній та жіночій боротьбі, а також греко-римській боротьбі.

Склад збірної України на Чемпіонат Європи 2026