«Ніхто не нарікає на умови». Олімпійський призер Насібов – про тренування під час війни

Святослав Василик
Святослав Василик
«Ніхто не нарікає на умови». Олімпійський призер Насібов – про тренування під час війни
Насібов: Борцям з РФ і Білорусі не зрозуміти, як це не спати ночами через обстріли
фото: UWW

Насібов: Колеги-борці цікавляться ситуацією в Україні

Дворазовий олімпійський призер Парвіз Насібов у ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів як війна впливає на умови тренування.

Коментар Насібова

 «Звичайно, колеги-борці цікавляться ситуацією в Україні. Багато розпитують і про нашу підготовку за таких складних умов. Для більшості й досі дико, що в ХХІ століття можливий такий жах як війна, а спортсмени змушені переривати тренування аби ховатися в підвалах під час повітряних атак.

Однак, ми вже звикли до цього. І ніхто не нарікає на умови. Усі розуміють, що є люди, яким значно важче за нас, які воюють і щодня ризикують життям. За що ми усі їм нескінченно вдячні.

Ось зараз ми з вами спілкуємось, а у Києві повітряна тривога. Дружина пише, що ракетна загроза. Звісно, це відволікає від роботи, і переживаєш не стільки за себе, як за своїх рідних. Мабуть тим же борцям з РФ і Білорусі не зрозуміти, як це не спати ночами через обстріли. Але ми звикли. І мало того, ще й обігруємо їх. Скажімо, нещодавно на турнірі в Болгарії перемогли білорусів і довели, що попри війну ми здатні не втрачати свій клас», – розповів Насібов.

Нагадаємо, збірна України з боротьби визначилася зі списком атлетів, що представлятимуть країну на Чемпіонаті Європи в Тирані.

На чемпіонаті наша збірна буде представлена максимальним складом – 30 борців. По 10 атлетів змагатимуться в трьох видах змагань: у вільній та жіночій боротьбі, а також греко-римській боротьбі.

Склад збірної України на Чемпіонат Європи 2026

  • Вільна боротьба, чоловіки: Роман Гуцуляк (57 кг), Каміль Керімов (61 кг), Микита Гончаров (65 кг), Олексій Борута (70 кг), Ігор Никифорук (74 кг), Василь Михайлов (79 кг), Олександр Мамрош (86 кг), Мухаммед Алієв (92 кг), Денис Сагалюк (97 кг), Володимир Кочанов (125 кг)
  • Жіноча боротьба: Оксана Лівач (50 кг), Марія Єфремова (53 кг), Лілія Маланчук (55 кг), Соломія Винник (57 кг), Марія Винник (59 кг), Ілона Прокопевнюк (62 кг), Ірина Коляденко (65 кг), Манола Скобельська (68 кг), Надія Соколовська (72 кг), Анастасія Алпєєва (76 кг)
  • Греко-римська боротьба: Іван Стефанський (55 кг), Владислав Кузько (60 кг), Максим Лю (63 кг), Олександр Грушин (67 кг), Дмитро Васильєв (72 кг), Ірфан Мірзоєв (77 кг), Руслан Абдієв (82 кг), Ярослав Фільчаков (87 кг), Владлен Козлюк (97 кг), Михайло Вишнивецький (130 кг)

«Ніхто не нарікає на умови». Олімпійський призер Насібов – про тренування під час війни
«Ніхто не нарікає на умови». Олімпійський призер Насібов – про тренування під час війни
GGBET запускає «Популярні ставки»
GGBET запускає «Популярні ставки»
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

