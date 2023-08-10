«Вагнерівці» можуть повернутися з Білорусі до Росії: ISW пояснив причину

Бойовики «Вагнера», ймовірно, почали повертатися в РФ

Джерело в російському урді завило про ймовірний початок відходу бойовиків групи «Вагнера» з Білорусі назад до РФ. Це може свідчити про те, що ряд домовленостей між російським диктатором Володимиром Путіним та ватажком найманців Євгеном Пригожиним після збройного заколоту було порушено. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Як зазначається, неназване джерело в уряді РФ заявило, що приватна військова компанія «Вагнер» проводить свій перший етап виведення бойовиків із Білорусі шляхом перекидання груп чисельністю від 500 до 600 осіб у Краснодарський край, Воронезьку та Ростовську області. Другий етап розпочнеться після 13 серпня.

Зазначене джерело в уряді РФ, а також джерело, пов’язане з «Вагнером» припустили, що найманці можуть залишити Білорусь, тому що білоруський президент Олександр Лукашенко відмовився їх фінансувати, коли виявив, що РФ не компенсуватиме їхню заробітну плату, як він, очевидно, очікував. Водночас невелика група інструкторів «Вагнера» залишиться в Білорусі для навчання збройних сил країни.

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Поки що аналітики не спостерігали візуальних свідчень відходу сил «Вагнера» з Білорусі. Джерело в російському уряді заявило, що бойовики, які не були перекинуті до Лівії, 6 серпня «терміново» поїхали у відпустку до Росії з обов'язком підтримувати зв'язок, оскільки будь-якої миті можуть надійти нові накази.

Джерела, пов’язані з «Вагнером», стверджували, що основні сили ПВК «активізуються» наприкінці серпня.

«Твердження про те, що ПВК «Вагнер» переміщується з Білорусі – відносно безпечного притулку для «Вагнера» та Пригожина – назад до Росії, згадки командування «Вагнера» про нові накази та заяви про майбутню «активізацію» ПВК наприкінці серпня, ймовірно, свідчать про те, що аспекти угоди, яка дозволяла «Вагнеру» переїхати до Білорусі та продовжити діяльність там і в Африці, розвалилася», – підсумували аналітики.

Нагадаємо, що за даними Центру національного спротиву, на аеродромі «Зябровка» в Білорусі, що поблизу кордону з Україною, розпочато створення наметового містечка для розміщення російських найманців із ПВК «Вагнер». Надалі планується їх застосування для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю.

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Зазначимо, що за оцінкою українських прикордонників, у кінці липня в Білорусі нараховувалася трохи більше п'яти тисяч «вагнерівців». Найманці Пригожина продовжують прибувати.

Також повідомлялося, що в Білорусі «вагнерівці» готують провокації на кордоні з Польщею та Литвою.