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Лукашенко раптово захотів «налагодити відносини» з Польщею. Варшава відповіла

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Лукашенко раптово захотів «налагодити відносини» з Польщею. Варшава відповіла
Лукашенко доручав прем'єр-міністру Білорусі зв'язатися з поляками
фото з відкритих джерел

Польща назвала умову для відновлення добрих відносин із Білоруссю

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенка закликав налагодити відносини з Польщею, з якою країна має спільний кордон. Про це повідомила пресслужба білоруського диктатора.

«Зараз ми живемо насамперед за рахунок Сходу – співпраці з Росією і Китаєм. Але не треба забувати про високотехнологічний Захід. Вони поруч, вони наші сусіди – Євросоюз. І відносини з ними втрачати не можна. Ми до цього готові, але з урахуванням наших власних інтересів. Повірте, настане час (зараз така турбулентність, кажучи вашою мовою, складнощі великі) – у 2024-2025 роках, я впевнений, відбудуться серйозні зміни у світі зокрема», – зазначив Лукашенка.

Він також наголосив, що треба розмовляти з поляками. «І з поляками потрібно розмовляти. Я доручав прем'єр-міністру зв'язатися з ними. Якщо вони хочуть, давайте розмовляти, налагоджувати відносини. Ми сусіди, а сусідів не вибирають, вони від бога. Але в них 15 жовтня парламентські вибори і, звісно, їм потрібно зараз нагнітати, нагнітати обстановку для того, щоб показати, що вони правильно озброювали та переозброювали країну. Тому до 15 жовтня вони навряд чи підуть на якісь суттєві зміни, які вигідні їм і нам. Вони багато чого вимагають від нас і просять, але ми на це піти не можемо, бо це суперечить нашим інтересам», – сказав Лукашенко.

При цьому самопроголошений лідер Білорусі звинуватив США у тому, нібито вони підштовхують Польщу до такого нагнітання.

На заяву Лукашенка відреагував заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський. «Якщо Білорусь хоче мати добрі відносини з Польщею, то шлях до цього дуже простий. Зупинити атаки на нашому кордоні, звільнити Анджея Почобута та інших ув’язнених – понад 1000 осіб перебувають у в’язницях Білорусі», – зазначив він під час ефіру на RMF FM.

Яблонський наголосив, що такі рішення можуть ухвалювати тільки ті люди, які у Білорусі перебувають при владі. 

«У нас немає і ніколи не було ворожих намірів щодо Білорусі. Ми не маємо наміру підтримувати погані відносини з Білоруссю. Навпаки, ми хотіли б, щоб вони були якомога добрішими, але саме білоруська влада поводиться так, як вона поводиться, і вона несе повну відповідальність за те, що в нас погані відносини. Білорусь – це просто країна, яка ворожа до Польщі», – додав заступник глави МЗС Польщі.

Як повідомлялося, Польща може закрити залізничні вантажоперевезення з Білоруссю, якщо Мінськ продовжить провокації, і таким чином спровокувати Китай на реакцію.

У Білорусі «вагнерівці» готують провокації на кордоні з Польщею та Литвою

Польща посилить військове угруповання на кордоні з Білоруссю. Міністерство оборони Польщі погодилося надіслати додаткові війська на кордон із Білоруссю після запиту прикордонної служби.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою з 2021 року, коли різко зросла кількість спроб нелегального перетину кордону з Білорусі до Польщі. З початку 2023 року прикордонна служба зафіксувала понад 12 тисяч спроб незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі. 

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Польща

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