«Нейтральна» білоруська тенісистка намагалася принизити вже другу українку (фото)

Аріна Сабалєнка демонстративно підійшла до сітки, щоб привітатися з Еліною Світоліною

Еліна Світоліна відмовилася потиснути білорусці руку після матчу

Білоруська тенісистка Аріна Сабалєнка на турнірі Roland Garros-2023 у Парижі знову намагалася спровокувати ситуацію, щоб трибуни освистали українську тенісистку. Цього разу це сталося після півфіналу турніру, під час якого білоруска обіграла українську тенісистку Еліну Світоліну.

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Так, Сабалєнка, знаючи, що Світоліна не буде тиснути їй руку, демонстративно підійшла до сітки, щоб привітатись. Українка, звичайно ж, відмовилася це робити.

Світоліна заявила: «Я не збираюся намагатися завоювати симпатії людей, зраджуючи свої переконання і чітку позицію щодо моєї країни».

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Нагадаємо, в кінці травня Сабалєнка перемогла українку Марту Костюк у двох сетах. Після матчу Марта проігнорувала суперницю біля сітки і не потиснула їй руку. Такий жест публіка на стадіоні у Парижі зустріла гучним свистом. Цей свист адресувався українській тенісистці.

6 червня Світоліна припинила виступи на Roland Garros-2023. У чвертьфіналі уродженка Одеси поступилася білорусці Аріні Сабалєнка, яка через війну в Україні змагається в нейтральному статусі.

На післяматчевій пресконференції «нейтральна» спортсменка заявила, що не підтримує ні вторгнення Російської Федерації на територію України, ні самопроголошеного президента Білорусії Олександра Лукашенка.