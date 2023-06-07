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«Нейтральна» білоруська тенісистка намагалася принизити вже другу українку (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Нейтральна» білоруська тенісистка намагалася принизити вже другу українку (фото)
Аріна Сабалєнка демонстративно підійшла до сітки, щоб привітатися з Еліною Світоліною
фото з відкритих джерел

Еліна Світоліна відмовилася потиснути білорусці руку після матчу

Білоруська тенісистка Аріна Сабалєнка на турнірі Roland Garros-2023 у Парижі знову намагалася спровокувати ситуацію, щоб трибуни освистали українську тенісистку. Цього разу це сталося після півфіналу турніру, під час якого білоруска обіграла українську тенісистку Еліну Світоліну.

Так, Сабалєнка, знаючи, що Світоліна не буде тиснути їй руку, демонстративно підійшла до сітки, щоб привітатись. Українка, звичайно ж, відмовилася це робити.

Світоліна заявила: «Я не збираюся намагатися завоювати симпатії людей, зраджуючи свої переконання і чітку позицію щодо моєї країни».

Нагадаємо, в кінці травня Сабалєнка перемогла українку Марту Костюк у двох сетах. Після матчу Марта проігнорувала суперницю біля сітки і не потиснула їй руку. Такий жест публіка на стадіоні у Парижі зустріла гучним свистом. Цей свист адресувався українській тенісистці.

6 червня Світоліна припинила виступи на Roland Garros-2023. У чвертьфіналі уродженка Одеси поступилася білорусці Аріні Сабалєнка, яка через війну в Україні змагається в нейтральному статусі.

На післяматчевій пресконференції «нейтральна» спортсменка заявила, що не підтримує ні вторгнення Російської Федерації на територію України, ні самопроголошеного президента Білорусії Олександра Лукашенка. 

Теги: теніс Еліна Світоліна спорт війна Білорусь

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