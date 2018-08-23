Бельтран і Педраса підписали контракт на бій Ломаченком



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Василь Ломаченко

Про це повідомив промоутер українського чемпіона Боб Арум

Промоутер чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA Super Василя Ломаченка (11-1, 9 КО) Боб Арум повідомив, що переможець бою між Раймундо Бельтраном (35-7-1, 21 КО) і Хосе Педрасою (24-1, 12 КО ) зустрінеться з українцем.

Про це повідомляє BoxingScene.

«Переможець бою Бельтран - Педраса підписав контракт на зустріч з Василем Ломаченко, вони обидва підписали. Це буде важкий поєдинок, це головна подія на телеканалі ESPN», - зазначив Арум.

«Не секрет, що у нас є вісім дат з початку вересня до початку року, дві дати в місяць. Ми наповнимо їх чудовими боями», - сказав Арум.

Бій Бельтран - Педраса відбудеться в суботу, 25 серпня.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку Ломаченко здобув перемогу над венесуельцем Хорхе Лінаресом (44-4, 27 КО).

Після бою йому довелося перенести операцію на плечі.

Джерело: ua.tribuna.com