Бельтран і Педраса підписали контракт на бій Ломаченком
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Про це повідомив промоутер українського чемпіона Боб Арум
Промоутер чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA Super Василя Ломаченка (11-1, 9 КО) Боб Арум повідомив, що переможець бою між Раймундо Бельтраном (35-7-1, 21 КО) і Хосе Педрасою (24-1, 12 КО ) зустрінеться з українцем.
Про це повідомляє BoxingScene.
«Переможець бою Бельтран - Педраса підписав контракт на зустріч з Василем Ломаченко, вони обидва підписали. Це буде важкий поєдинок, це головна подія на телеканалі ESPN», - зазначив Арум.
«Не секрет, що у нас є вісім дат з початку вересня до початку року, дві дати в місяць. Ми наповнимо їх чудовими боями», - сказав Арум.
Бій Бельтран - Педраса відбудеться в суботу, 25 серпня.
Нагадаємо, що в останньому поєдинку Ломаченко здобув перемогу над венесуельцем Хорхе Лінаресом (44-4, 27 КО).
Після бою йому довелося перенести операцію на плечі.
Джерело: ua.tribuna.com