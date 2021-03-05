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    Берінчик розповів про підготовку до бою за пояс WBO International

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    Берінчик розповів про підготовку до бою за пояс WBO International

    21 березня в Броварах Денис Берінчик зустрінеться в ринзі з представником Чилі Хосе Санчесом

    Інтернаціональний чемпіон WBO Денис Берінчик розповів Першому міському телеканалу, як готується до бою з Санчесом в Кривому Розі.

    «Робимо акцент на пересування ніг, і, звичайно, на захист – є, над чим працювати. Відшліфовуємо свої комбінації. Вивчали відео суперника – зазвичай, першу половину бою він працює другим номером, а потім починає включатися. Певна річ, завжди є бажання закінчити бій достроково, та, на жаль, це бокс, і поєдинок може тривати всю дистанцію», – поділився Денис.

    «Багато працювали на етапі ЗФП, щоб не було технічного браку, щоб Денис правильно виконував поставлені мною завдання. У Дениса все добре з дисципліною – він не сачкує. Тому вдосконалюємо технічне виконання вправ, технічні та тактичні моменти бою», – зауважив тренер Єгор Голуб.

    Нагадаємо, 21 березня в Броварах Денис Берінчик зустрінеться в ринзі з представником Чилі Хосе Санчесом. На кону бою – титул, що належить Денису – International WBO в легкій вазі.

    Теги: бокс Денис Беринчик WBO
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