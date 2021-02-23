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    Денис Берінчик вийде в ринг 21 березня у Броварах проти чемпіона WBO Latino

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    На професійному ринзі Санчес провів 19 боїв, одержав 18 перемог, 7 з яких дострокові, входить до топ-15 рейтингу WBO - Денис Берінчик вийде в ринг 21 березня у Броварах проти чемпіона WBO Latino
    На професійному ринзі Санчес провів 19 боїв, одержав 18 перемог, 7 з яких дострокові, входить до топ-15 рейтингу WBO

    Наразі Денис посідає третю сходинку серед кращих легковаговиків світу за версією WBO та є шостим номер рейтингу IBF

    21 березня в ТРЦ «Термінал» (Бровари) відбудеться перше в цьому році боксерське шоу компанії братів Кличків «K2 Promotions Ukraine». Головною подією вечора стане бій за титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі між його володарем Денисом Берінчиком (14-0-0, 8 КО) та представником Чилі, Чемпіоном WBO Latino, Хосе Санчесом (18-1-0, 7 КО).

    Наразі Денис посідає третю сходинку серед кращих легковаговиків світу за версією WBO та є шостим номер рейтингу IBF. На його рахунку 14 перемог, 8 з яких нокаутом, 2 титули – WBO Oriental та WBO International. У попередньому поєдинку в жовтні минулого року зупинив румунського боксера Віорела Сіміона (22-4-0, 9 КО) технічним нокаутом у восьмому раунді.

    Його нинішньому супернику Хосе Санчесу 36 років. Живе та тренується в Чилі. На професійному ринзі Санчес провів 19 боїв, одержав 18 перемог, 7 з яких дострокові, входить до топ-15 рейтингу WBO. Боксує в стійці правші. Має прізвисько «Pato Lucas» (іспанська версія імені популярного анімаційного персонажа Даффі Дака). Хосе володіє титулом WBO Latino, який здобув у лютому минулого року, перемігши досвідченого аргентинця Хав'єра Хосе Клаверо (27-6-0, 5 КО) за очками. Свого часу був Чемпіоном Чилі.

    Також цього вечора в ринг вийдуть: Василь Чеботар, Хасан Байсангуров, Данило Каплан, Олександр Узун та ін.

    Теги: бокс Денис Беринчик
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