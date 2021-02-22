Вінницькі боксери вибороли «золото» та «бронзу» на міжнародному турнірі в Чорногорії

Наша команда завоювала на цих змаганнях 15 нагород

Наші спортсмени вибороли 4 золоті, 3 срібні і 8 бронзових медалей

В Чорногорії завершився Міжнародний турнір з боксу, в якому взяла участь Молодіжна збірна України.

Вінничани, які увійшли до її складу, вибороли золоту та бронзову медалі, інформують на сайті Федерації боксу Вінницької області.

«Молодіжна збірна України цієї неділі завершила виступ на Міжнародному турнірі «Адріатична перлина» у Чорногорії. Наша команда завоювала на цих змаганнях 15 нагород, серед яких 4 золоті, 3 срібні і 8 бронзових. Особливо приємно, що дві медалі додали у скарбничку збірної представники Вінницької області», – йдеться в повідомлені.

Як інформують в обласній Федерації боксу, 18-річний Геннадій Масленніков, який за підсумками минулого року був визнаний найкращим спортсменом Вінниччини, завоював чемпіонське звання у Будві. У фінальному бою він переміг представника Росії Тенгіза Котояна. Ще один вінничанин Максим Власюк виборов бронзову нагороду у категорії 56 кг .

Нагадаємо, вінничанка Ольга Грабовська потрапила до збірної України з історичного середньовічного бою в одиночних номінаціях. Тепер вона візьме участь у чемпіонаті «Битва Націй 2021».