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    Бейсбол на льоду: Український хокеїст дивом врятував команду (відео)

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    Руслан Лісін - майстер бейсболу на льоду - Бейсбол на льоду: Український хокеїст дивом врятував команду (відео)
    Руслан Лісін - майстер бейсболу на льоду
    МХК «Динамо»

    Лишень подивіться на супер-сейв в бейсбольному стилі від хокеїста

    Хороший захисник - не тільки той, хто лягає під шайби, але і той, хто готовий за всяку ціну захищати свої ворота від пропущених шайб.

    Захисник харківського МХК «Динамо» Руслан Лісін в матчі проти «Кременчука» не просто зробив супер-сейв, допомагаючи своєму ж голкіперу відбити шайбу, але і проявив по-бейсбольному красиву техніку.

    Суперсейв Руслана Лісіна
    Автор: УХЛ

    Щоправда, дивний сейв від Лісіна не допоміг МХК «Динамо» врятуватись від погрому – матч завершився переконливою перемогою «Кременчука» з дійсно хокейним рахунком 8:1.

    Джерело: Главком СПОРТ

    хокей Українська хокейна ліга
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