Бейсбол на льоду: Український хокеїст дивом врятував команду (відео)
Руслан Лісін - майстер бейсболу на льоду
МХК «Динамо»
Лишень подивіться на супер-сейв в бейсбольному стилі від хокеїста
Хороший захисник - не тільки той, хто лягає під шайби, але і той, хто готовий за всяку ціну захищати свої ворота від пропущених шайб.
Захисник харківського МХК «Динамо» Руслан Лісін в матчі проти «Кременчука» не просто зробив супер-сейв, допомагаючи своєму ж голкіперу відбити шайбу, але і проявив по-бейсбольному красиву техніку.
Суперсейв Руслана Лісіна
Автор: УХЛ
Щоправда, дивний сейв від Лісіна не допоміг МХК «Динамо» врятуватись від погрому – матч завершився переконливою перемогою «Кременчука» з дійсно хокейним рахунком 8:1.
Джерело: Главком СПОРТ