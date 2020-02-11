Бейсбол на льоду: Український хокеїст дивом врятував команду (відео)



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Руслан Лісін - майстер бейсболу на льоду МХК «Динамо»

Лишень подивіться на супер-сейв в бейсбольному стилі від хокеїста

Хороший захисник - не тільки той, хто лягає під шайби, але і той, хто готовий за всяку ціну захищати свої ворота від пропущених шайб.



Захисник харківського МХК «Динамо» Руслан Лісін в матчі проти «Кременчука» не просто зробив супер-сейв, допомагаючи своєму ж голкіперу відбити шайбу, але і проявив по-бейсбольному красиву техніку.

Суперсейв Руслана Лісіна Автор: УХЛ

Щоправда, дивний сейв від Лісіна не допоміг МХК «Динамо» врятуватись від погрому – матч завершився переконливою перемогою «Кременчука» з дійсно хокейним рахунком 8:1.

Джерело: Главком СПОРТ