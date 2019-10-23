Біатлоністка Подчуфарова: увесь російський спорт – шапіто



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Ольга Подчуфарова Фейсбук

Російська спортсменка прокоментувала рішення змінити громадянство

Російська біатлоністка Ольга Подчуфарова прокоментувала рішення змінити громадянство. З нового сезону вона виступатиме за Словенію.

«Це моє життя і моя кар'єра. І лише мені вирішувати, що з ними робити. У сприйнятті вболівальників весь наш спорт – це шоу для вечірніх посиденьок чи циркова вистава. У якийсь момент я також зрозуміла, що все це – шапіто. Але я не хочу бути в ньому сумним клоуном. Тому міняю вектор. Я ціную своє минуле, але дивлюся в майбутнє», - написала Подчуфарова в мережі Інстаграм.

Разом з Подчуфаровою працювати до Словенії також переїде сервісмен російської біатлонної збірної Валерій Шашкін. А 22-річна біатлоністка Аделіна Сабітова переїздить з Росії до Білорусі.

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