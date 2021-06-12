Кривдниця Світоліної виграла «Ролан Гаррос»

Барбора Крейчікова здолала у фіналі Анастасію Павлюченкову

Чеська тенісистка Барбора Крейчікова, яка в 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Франції здолала українку Еліну Світоліну, вперше в кар’єрі виграла турнір серії «Великого шлема» в одиночному розряді. Раніше вона двічі тріумфувала в змаганнях серед пар.

Барбора програла стартовий гейм на своїй подачі, після чого виграла шість геймів поспіль. Павлюченкова перемогла в другому сеті, а у вирішальному чешка дотисла росіянку – 6:1, 2:6, 6:4.

Крейчікова продовжила свою переможну серію на ґрунті до дванадцяти матчів поспіль: перед «Ролан Гаррос» вона виграла дебютний одиночний титул WTA на турнірі в Страсбурзі.

Крейчікова стала четвертою чеською тенісисткою, яка виграла одиночний титул «Великого шлема». Раніше подібне вдавалося Хані Мандліковій (Australian Open-1980, 1987, «Ролан Гаррос-1981»), Яні Новотній («Вімблдон-1998») і Петрі Квітовій («Вімблдон-2011», «Вімблдон-2014»).

Барбора є третьою несіяною тенісисткою в історії «Ролан Гаррос», яка виграла одиночний титул.