Білодід розповіла про незвичні стосунки з Беленюком

Дарина Білодід трохи послабила обмеження, які змушена була терпіти перед виступом у Токіо

Спортсменка розповіла, як проводить час разом із володарем олімпійського золота

Олімпійська чемпіонка Дарина Білодід розповіла про свої стосунки із володарем олімпійського золота Жаном Беленюком. Наразі вони товаришують та займаються разом спортом.

«Ми з Жаном добре спілкуємося, ми друзі і ходимо іноді в одне місце тренуватися. Тому запланували просто фізтренування, вправи, не боротьбу. Ми позаймалися, і він такий говорить: «Давай поборемося, давай відзнімемо, я тебе буду вчити греко-римській боротьбі. Давай спробуємо», – розповіла спортсменка.

Білодід також зізналася, що боротися із Беленюком було незвично, бо без кімоно, але вийшло дуже круто.

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Недавно спортсменці виповнився 21 рік. Вона трохи послабила обмеження, які змушена була терпіти перед виступом у Токіо.

Напередодні змагань Дарині було важливо зберегти свою вагову категорію – 48 кілограмів, тож дзюдоїстка мало їла, спеціально їздила на тренування до спекотних країн і там займалася у великій кількості одягу. Як розповіла дівчина у програмі «Світське життя», уже місяць не ставала на ваги, але за відчуттями кілограмів п'ять набрала.

Раніше повідомлялося, що українська дзюдоїстка Дар'я Білодід не змогла впоратися з емоціями після перемоги в бронзовому фіналі олімпійського турніру. Після переможного двобою з ізраїльтянкою Широю Рішоні українка розплакалася в прямому етері.

На першу медаль нашій країні на Олімпіаді-2020 вже відреагував Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що наполегливістю дзюдоїстки пишається вся Україна.