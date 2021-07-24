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    Білодід розридалася після перемоги в сутичці за «бронзу» Олімпіади

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    Дарина Білодід - перша українська медалістка в Токіо - Білодід розридалася після перемоги в сутичці за «бронзу» Олімпіади
    Дарина Білодід - перша українська медалістка в Токіо
    Фото з відкритих джерел

    20-річна українка першою з українок здобула медаль у дзюдо на Іграх

    Дарина Білодід здобула першу нагороду для української команди на Іграх у Токіо. «Для мене важливо було налаштуватися, адже після бою, який я програла, настрій був на нулі. Дуже допомогла мама, яка є і моєю тренеркою, налаштовувала мене, знайшла потрібні слова. Відчувала і підтримку наших на арені», - сказала після сутички за бронзову нагороду Дарина.

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    Білодід розридалася після перемоги в сутичці за «бронзу» Олімпіади
    Білодід розридалася після перемоги в сутичці за «бронзу» Олімпіади
    Білодід розридалася після перемоги в сутичці за «бронзу» Олімпіади
    Білодід розридалася після перемоги в сутичці за «бронзу» Олімпіади
    Білодід розридалася після перемоги в сутичці за «бронзу» Олімпіади
    Білодід розридалася після перемоги в сутичці за «бронзу» Олімпіади
    Білодід розридалася після перемоги в сутичці за «бронзу» Олімпіади
    Білодід розридалася після перемоги в сутичці за «бронзу» Олімпіади
    Білодід розридалася після перемоги в сутичці за «бронзу» Олімпіади
    Білодід розридалася після перемоги в сутичці за «бронзу» Олімпіади

    Тим часом аксесуар української форми визнали найкращим на Олімпіаді.

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    Теги: фехтувальниця дзюдо Дарина Білодід
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    Білодід розридалася після перемоги в сутичці за «бронзу» Олімпіади