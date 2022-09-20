Білорусь складе компанію РФ: збірна не допущена до участі в Євро-2024 

Білоруська команда не візьме участі у фінальному турнірі

Збірна Білорусі не була допущена до жеребкування відбіркового турніру Євро-2024, повідомляє «Еўрарадыё». Це означає, що білоруська команда не матиме шансів виступити у фінальному турнірі.

Джерело також підтверджує новину про аналогічні санкції стосовно збірної Росії, про що раніше повідомив президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко.

9 жовтня у Франкфурті відбудеться жеребкування відбіркового турніру Євро-2024.

Нагадаємо, Росія не була допущена до жеребкування відбіркового турніру Євро-2024. Таким чином країни-агресорки не буде у фінальній частині чемпіонату Європи, який пройде в Німеччині.

Чемпіонат Європи пройде в червні-липні 2024 року. Матчі фінальної стадії прийматимуть 10 міст: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкірхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні й Штутгарт.