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Білорусь складе компанію РФ: збірна не допущена до участі в Євро-2024 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Білорусь складе компанію РФ: збірна не допущена до участі в Євро-2024 
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фото з відкритих джерел

Білоруська команда не візьме участі у фінальному турнірі 

Збірна Білорусі не була допущена до жеребкування відбіркового турніру Євро-2024, повідомляє «Еўрарадыё». Це означає, що білоруська команда не матиме шансів виступити у фінальному турнірі.

Джерело також підтверджує новину про аналогічні санкції стосовно збірної Росії, про що раніше повідомив президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко. 

9 жовтня у Франкфурті відбудеться жеребкування відбіркового турніру Євро-2024. 

Нагадаємо, Росія не була допущена до жеребкування відбіркового турніру Євро-2024. Таким чином країни-агресорки не буде у фінальній частині чемпіонату Європи, який пройде в Німеччині. 

Чемпіонат Європи пройде в червні-липні 2024 року. Матчі фінальної стадії прийматимуть 10 міст: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкірхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні й Штутгарт. 

Теги: Білорусь НОВИНИ ФУТБОЛУ санкції жеребкування президент

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