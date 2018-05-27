Більше половини іноземних вболівальників уже виїхали з України

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Іноземні фанати. Фото: Getty Images

Загалом співробітники Держприкордонслужби зустріли та оформили майже 25 тисяч вболівальників

На ранок 28 травня більше половини іноземних вболівальників, що прибули на фінал Ліги Чемпіонів до Києва, залишили Україну.

Про це повідомляє в прес-служба Держприкордонслужби.

«Фінальний матч Ліги чемпіонів завершився і вболівальники обох команд з різними емоціями почали повертатися додому. На ранок 28 травня співробітники прикордонного відомства у пунктах пропуску загалом вже оформили більше половини гостей спортивного свята», - йдеться в повідомленні.

Футбольні команди іспанського «Реал» (Мадрид) та англійського «Ліверпуля» через авіаційні пункти пропуску також вже залишили територію України.

Прес-служба повідомляє, що загалом співробітники Держприкордонслужби зустріли та оформили майже 25 тисяч вболівальників фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА, при цьому лише за останню добу – 15 тисяч осіб.

Основний потік традиційно припадав на столичні аеропорти. Однак непоодиноке прибуття громадян також фіксувалися в аеропортах Львова, Одеси, Харкова та Івано-Франківська й через пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС.

До зустрічі іноземних вболівальників були підготовлені 26 повітряних, 51 автомобільних та 53 залізничних пунктів пропуску.

Як відомо, 26 травня у Києві на НСК «Олімпійський» відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів-2018 між англійським «Ліверпулем» й іспанським «Реалом». Матч завершився перемогою мадридського «Реалу».