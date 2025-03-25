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Розраховували на медаль, – тренер дзюдоїста Савицького про його дебютне золото Грендслему

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Розраховували на медаль, – тренер дзюдоїста Савицького про його дебютне золото Грендслему
Савицький у Тбілісі переміг канадця Кайла Реєса, срібного призера чемпіонату світу-2022
фото: IJF

У Тбілісі Савицький переміг одразу кількох іменитих опонентів

Тренер чоловічої збірної України з дзюдо Олександр Косінов розповів про емоції від здобутого «золота» Антоном Савицьким на другому Грендслемі сезону, що минув у Тбілісі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Савицький здобув дебютне «золото» на рівні Грендслемів в категорії до 100 кг. На змаганнях Савіцький провів п'ять сутичок, в усіх здобув перемогу.

Тренер чоловічої збірної Олександр Косінов прокоментував виступ українського дзюдоїста на Грендслемі в Тбілісі. Зокрема він наголосив, що у команді розраховували на медаль Савицького на цих змаганнях після того, як він здобув «бронзу» на Гран-прі в Лінці.

«У Савицького ми розраховували на медаль. Звісно, ніхто не ставить високі результати, але на кожну сутичку виходимо: гарно розім'ялися, гарний настрій, в цілому дуже гарно підійшли до цих змагань. До цього він був третім на Гран-прі Австрії два тижні тому. Після Австрії пройшли ще міжнародний збір, у гарній формі підійшли», – сказав Косінов.

У Тбілісі Савицький переміг одразу кількох іменитих опонентів. Серед них канадець Кайл Реєс, срібний призер чемпіонату світу-2022 – його український дзюдоїст здолав у третій сутичці.

«Першу сутичку [Савицький] виграв у молодого таджика, другу – в призера молодіжного чемпіонату світу з Узбекистану, третю – у представника Канади, який теж був призером [чемпіонату] світу 2022 року, дуже хороший і досвідчений спортсмен. За вихід у фінал виграли у молодого чеха, який теж набирає оберти. У фіналі боролися з представником Нідерландів [Сімеоном Катаріною]: він вже зустрічався із цим хлопцем на Гран-прі торік в Хорватії, здолав за вихід у фінал. Зараз теж грамотно вибудував сутичку, до кінця відборолися. Нідерландець був не дуже витривалий, і в додатковий час Савицький зробив перможний кидок, став чемпіоном Гран-прі в Тбілісі», – зазначив Косінов.

«Дуже раді за цей результат, є чемпіон. Думаємо зараз вибудувати йому тренувальну програму так, аби він трошки підтримував форму. Готуємося до чемпіонату Європи, який буде у 20-х числах квітня».

Хто такий Антон Савицький

  • 29-річний український дзюдоїст, представляє на змаганнях Київ.
  • Дворазовий переможець етапів Кубка Європи серед сеньйорів у 2019 році.
  • Один раз здобував «золото» на Гран-прі — у вересні 2024-го у Загребі. Загалом триразовий призер турнірів цієї серії: окрім «золота» на його рахунку також дві «бронзи», зокрема останню медаль здобув на етапі в Лінці.
  • У 2015 році – бронзовий призер юніорського чемпіонату світу.

Наступний етап Грендслем відбудеться з 3 по 4 травня у столиці Таджикистану Душанбе.

Теги: дзюдо Антон Савицький спорт

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