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    Грецький боксер віддав українцю олімпійську ліцензію

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    Ярослав Харциз вже може прогулятися Парижем - Грецький боксер віддав українцю олімпійську ліцензію
    Ярослав Харциз вже може прогулятися Парижем
    Фото з відкритих джерел

    На відбірному турнірі в Парижі Ярослав Харциз отримав путівку на Ігри, не виходячи в ринг

    У Парижі стартував останній бля наших боксерів відбірний турнір на Олімпіаду. І українська команда вже отримала ще одну ліцензію на Ігри.

    У переддень першого дня харків’янин Ярослав Харциз (вагова категорія – до 63 кг) достроково здобув путівку до чвертьфіналу, а з нею – і перепустку на Олімпійські ігри. Відзначимо, що, згідно регламенту кваліфікації, саме вісім найкращих спортсменів у легкій вазі здобувають право виступити в Токіо. Суперник Ярослава по 1/8 фіналу – Александрос Цанікідіс з Греції – відмовився від участі у поєдинку.

    Ярослав Харциз став другим боксером із харківською пропискою, який буде захищати честь України на Олімпійських іграх в Японії. Минулого року першим володарем ліцензії став капітан збірної України Микола Буценко (вагова категорія 57 кг).

    У п’ятницю відбудуться перші поєдинки на турнірі у Парижі.

    Тим часом Джошуа зробив Усику пропозицію. В українця є тиждень на роздуми.

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    Теги: Олімпіада бокс Ярослав Харциз
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    Грецький боксер віддав українцю олімпійську ліцензію