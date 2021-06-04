Грецький боксер віддав українцю олімпійську ліцензію

На відбірному турнірі в Парижі Ярослав Харциз отримав путівку на Ігри, не виходячи в ринг

У Парижі стартував останній бля наших боксерів відбірний турнір на Олімпіаду. І українська команда вже отримала ще одну ліцензію на Ігри.

У переддень першого дня харків’янин Ярослав Харциз (вагова категорія – до 63 кг) достроково здобув путівку до чвертьфіналу, а з нею – і перепустку на Олімпійські ігри. Відзначимо, що, згідно регламенту кваліфікації, саме вісім найкращих спортсменів у легкій вазі здобувають право виступити в Токіо. Суперник Ярослава по 1/8 фіналу – Александрос Цанікідіс з Греції – відмовився від участі у поєдинку.

Ярослав Харциз став другим боксером із харківською пропискою, який буде захищати честь України на Олімпійських іграх в Японії. Минулого року першим володарем ліцензії став капітан збірної України Микола Буценко (вагова категорія 57 кг).

У п’ятницю відбудуться перші поєдинки на турнірі у Парижі.

Тим часом Джошуа зробив Усику пропозицію. В українця є тиждень на роздуми.