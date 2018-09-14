Бій з Беллью стане для Усика п'ятим поспіль на території суперника



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Олександр Усик

Останній бій українець провів в Москві в фіналі боксерської Суперсеріі проти росіянина Мурата Гассієва

Бій з Тоні Беллью стане для абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика п'ятим поспіль поєдинком, який пройде на території опонента.

Бій з американцем Майклом Хантером пройшов в Оксон Хіллі.

Усик переміг одноголосним рішенням суддів.

Німець Марко Хук поступився українцю нокаутом в 10-му раунді, а бій проходив в столиці Німеччини - Берліні.

У Ризі відбувся бій між латвійцем Майрісом Брієдісом і Усиком, в якому Олександр здобув перемогу рішенням суддів.

Останній бій українець провів в Москві в фіналі боксерської Суперсеріі проти росіянина Мурата Гассієва, перемігши того також одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, 14-го вересня стало відомо, що бій Усик - Беллью пройде 10 листопада в Манчестері.

Джерело: Tribuna.com