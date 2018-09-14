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    Бій з Беллью стане для Усика п'ятим поспіль на території суперника

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    Олександр Усик - Бій з Беллью стане для Усика п'ятим поспіль на території суперника
    Олександр Усик

    Останній бій українець провів в Москві в фіналі боксерської Суперсеріі проти росіянина Мурата Гассієва

    Бій з Тоні Беллью стане для абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика п'ятим поспіль поєдинком, який пройде на території опонента.

    Бій з американцем Майклом Хантером пройшов в Оксон Хіллі.

    Усик переміг одноголосним рішенням суддів.

    Німець Марко Хук поступився українцю нокаутом в 10-му раунді, а бій проходив в столиці Німеччини - Берліні.

    У Ризі відбувся бій між латвійцем Майрісом Брієдісом і Усиком, в якому Олександр здобув перемогу рішенням суддів.

    Останній бій українець провів в Москві в фіналі боксерської Суперсеріі проти росіянина Мурата Гассієва, перемігши того також одноголосним рішенням суддів.

    Нагадаємо, 14-го вересня стало відомо, що бій Усик - Беллью пройде 10 листопада в Манчестері.

    Джерело: Tribuna.com

    бокс Олександр Усик
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