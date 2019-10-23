БК «Одеса» підписала захисника збірної Канади



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Джоель Фрізен ФБУ

Одесити розірвали угоду з американцем Річардом Лі

Баскетботльний клуб «Одеса» припинив співпрацю з американським захисником Річардом Лі, який приєднався до команди в літнє міжсезоння. Лі відіграв за одеситів п'ять матчів в регулярному чемпіонаті Суперліги Парі-Матч, в яких в середньому набирав 5.8 очка за гру, проводячи на майданчику по 18 хвилин.

Як повідомив прес-службі ФБУ президент «Одеси» Сергій Тимусяк, місце Лі в складі займе канадський атакуючий захисник Джоель Фрізен (196 см, 88 кг), контракт з яким вже підписано.

29-річний гравець у минулому сезоні виступав за KW Titans у чемпіонаті Канади. У 28 матчах Фрізен набирав 11.5 очка, робив 3.8 підбирання та 2.3 передачі, проводячи на паркеті в середньому по 22 хвилини.

У кваліфікації Кубку світу-2019 Фрізен взяв участь у матчі збірної Канади проти Чилі.