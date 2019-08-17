БК «Одеса» уклав угоду з українським центровим



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Роман Новіков БК «Одеса»

Роман Новіков залишився в одеському клубі ще на один сезон

БК «Одеса» продовжив угоду з українським центровим Романом Новіковим. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Минулого сезону 27-річний бігмен провів 30 матчів за одеситів у Суперлізі, в яких набирав 4 очка, робив 1,9 підбирання та 0,8 передачі в середньому за гру.

Наступний сезон має стати третім поспіль для Новікова у складі одеського колективу, за який бігмен розпочав виступи ще у Вищій лізі сезоні-2017/18.